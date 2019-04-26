HABER

Kuzey Kore’den ABD’ye 2 milyon dolarlık hastane faturası

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 00:01 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, ülkede bir süre esir tutulmuş Amerikalı üniversite öğrencisinin hastane masrafları için ABD’ye 2 milyon dolarlık fatura çıkardı.Kuzey Kore hükümeti, bir süre başkent Pyongyang’da esir tutulmuş daha sonra ise ABD’ye gönderilmiş Amerikalı üniversite öğrencisi Otto Warmbier’in hastane masrafları için ABD’ye 2 milyon dolarlık fatura çıkardı.

Kuzey Kore, ülkede bir süre esir tutulmuş Amerikalı üniversite öğrencisinin hastane masrafları için ABD’ye 2 milyon dolarlık fatura çıkardı.
Kuzey Kore hükümeti, bir süre başkent Pyongyang’da esir tutulmuş daha sonra ise ABD’ye gönderilmiş Amerikalı üniversite öğrencisi Otto Warmbier’in hastane masrafları için ABD’ye 2 milyon dolarlık fatura çıkardı. Faturanın, Haziran 2017’de Warmbier’i kurtarmak için Pyongyang’a giden ABD Dışişleri Bakanlığının eski Kuzey Kore Özel Temsilcisi Joseph Yun tarafından imzalandığı bildirildi. Başkan Donald Trump’tan, Warmbier’i eve getirme emri alan Yun’un dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı faturanın detayları hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.
Bu ayın başlarında ise, Warmbier’in ailesinin de katıldığı bir etkinlikte konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin rehineler için fidye ödeme fikrini reddettiğini söylemişti. Kuzey Kore tarafı ise bunun fidye değil, hastane masrafı olduğu üzerinde durduğu iddia edildi.
Öte yandan Kuzey Kore tarafından serbest bırakıldığı sırada komada olan Warmbier, ABD’ye döndükten birkaç gün sonra ise ölmüştü.

İlişkiler hakkında bunları yanlış biliyormuşuz!İlişkiler hakkında bunları yanlış biliyormuşuz!
Macron Fransa’nın yeni yol haritasını açıkladıMacron Fransa’nın yeni yol haritasını açıkladı
Fuat Oktay: Türkiye, 'Dünya Bankası İş Ortamı Raporu'nda 43'üncü sıraya yükseldi (2)Fuat Oktay: Türkiye, 'Dünya Bankası İş Ortamı Raporu'nda 43'üncü sıraya yükseldi (2)

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
İzmir'de, İYİ Parti kurucu üyelerinden Meral Akşener'e kurultay çağrısı

Meral Akşener'e kurultay çağrısı!

Erdoğan, TRT ailesine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

Erdoğan, TRT ailesine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu saldırının ardından ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zelenskiy'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor!

AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor!

Mansur Yavaş: Devlet Bahçeli'ye hiçbir şekilde yanıt vermeyeceğim

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.