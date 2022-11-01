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  4. Kuzey Kore’den Seul-Washington ittifakına "tatbikat" gözdağı

Kuzey Kore’den Seul-Washington ittifakına "tatbikat" gözdağı

01.11.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Güney Kore’nin bölgede dün başlatılan ortak hava tatbikatını işaret ederek "askeri provokasyonların sürmesi halinde daha güçlü tedbirler alınacağını" açıkladı.

Peş peşe gerçekleştirdiği füze denemeleri ile Kore Yarımadası’nda tansiyonun yükselmesine neden olan Pyongyang yönetimi, dün bölgede ortak hava tatbikatı başlatan ABD ve Güney Kore’yi hedef aldı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Seul-Washington ittifakının düzenlediği ortak tatbikatlar "sürekli ve pervasız askeri provokasyonlar" olarak nitelendirilirken, eylemin "Kore Yarımadası’ndaki beklenmedik bir durum karşısında Kuzey Kore’nin stratejik hedeflerini vurmayı amaçlayan saldırganca bir savaş tatbikatı olduğu" savunuldu.

Açıklamada, Kuzey Kore’nin egemenliğini, halkının güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış askeri tehditlerden korumak için gerekli tüm önlemleri almaya hazır olduğu belirtilerek, "ABD ciddi askeri provokasyonlarında ısrar ederse Kuzey Kore daha güçlü tedbirleri değerlendirmeye alacaktır" ifadelerine yer verildi. "Daha ciddi tedbirlerin" ne olduğu konusunda bilgi ise paylaşılmadı.

240 UÇAKLA ORTAK TATBİKAT

Güney Kore ve ABD, son 5 yılın ilk büyük ölçekli ortak hava tatbikatına dün başlamış, 5 gün sürecek tatbikatta 2 ülkeden 240 savaş uçağının yer alacağı açıklanmıştı. Tatbikatın, iki ülkenin ortak hava operasyonlarının başarısını doğrulamayı hedeflediği kamuoyuna yansımıştı.

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