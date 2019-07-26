Kuzey Kore, dün ülke lideri Kim Jong-un'un gözetiminde "yeni taktik güdümlü silah" ateşlediğini duyurarak, bunun Güney Kore'ye yönelik "açık bir uyarı" niteliğinde olduğu bildirdi. Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore'nin, Kuzey Kore ordusunun dün sabah Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru iki kısa menzilli füze fırlattığını duyurmasının ardından, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'dan yapılan açıklamada, ülkenin dün "yeni taktik güdümlü silahını" ateşlediği belirtildi. Açıklamada, ateşlenen silahlarla, Güney Kore'ye "ultramodern saldırı silahları" getirerek ve "tekrarlanan uyarılara rağmen askeri bir tatbikat düzenleme" konusunda ısrarcı olup Güney Kore ordusunda "savaş kışkırtıcılığı yapanlara açık bir uyarı" göndermenin amaçlandığı ifade edildi. Ayrıca, açıklamada, füzelerin ateşlenmesini izleyen Kuzey Kore lideri Kim'in, "taktik güdümlü silah sisteminin hızlı ateş gücü önleme kabiliyetinden ve alçak irtifada uçma özelliğinden" memnuniyetini ifade ettiği aktarıldı. Basında, ABD ile Güney Kore'nin "19-2 Dong Maeng" isimli askeri tatbikatı gelecek ay gerçekleştirmeyi planladığı haberleri yer almıştı.

- Japon Dışişleri Bakanı, ABD'li ve Güney Koreli mevkidaşıyla görüştü Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Japonya Dışişleri Bakanı Kono Taro'nun, Kuzey Kore'nin dün fırlattığı kısa menzilli füzelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmak üzere ABD'li ve Güney Koreli mevkidaşıyla telefonda görüştüğü bildirildi. Açıklamada, Kono'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung Wha ile yakın ikili ve üçlü koordinasyonun sağlanması konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. Japon Savunma Bakanı Takeshi Iwaya da Japonya'nın, fırlatılan füzelerin türünü belirlemek için ABD ile yakından çalışarak, bilgileri "analiz" etmeyi sürdürdüğünü belirtti. - Güney Kore, Kuzey Kore'nin füze ateşlediğini duyurmuştu Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğusundaki Wonsan kenti kıyısından sabah iki kısa menzilli füze ateşlendiği belirtilmişti. Füzelerin yerel saatle 05.34 ve 05.57'de fırlatıldığının bildirildiği açıklamada, yaklaşık 50 kilometre irtifa kazanan füzelerden birinin 430 kilometre, diğerinin de 690 kilometre yol katettiği kaydedilmişti.