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Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev Parti Kabinesini ve Hükümeti “Süpürüyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde, iktidarda bulunan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği merkez meclis toplantısında partiden 3 sekreter, 6 başkan yardımcısı ve parti yönetim kurulunun tamamen görevden alındığını açıklayan parti başkanı ve Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, daha önce de açıkladığı “süpürge” olarak adlandırılan görevden alınmaları ve partide ve hükümette yeniden yapılandırmayı başlattı.Söz konusu “süpürgeyi” Başbakan Zaev, Kuzey Makedonya’da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kendi partisinin adayı Stevo Pendarovski’nin seçimleri kazanıp Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen, seçimlerdeki düşük başarıdan sonra, partide ve hükümette yeniden yapılandırmaya gidileceğini belirterek açıklamıştı.Hükümette hangi isimlerin görevden alınacağını henüz açıklamayan Zaev, kabine değişikliğinde en az 3 bakanın görevden alınacağını belirtti.

Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev Parti Kabinesini ve Hükümeti “Süpürüyor”

Geçtiğimiz günlerde, iktidarda bulunan Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği merkez meclis toplantısında partiden 3 sekreter, 6 başkan yardımcısı ve parti yönetim kurulunun tamamen görevden alındığını açıklayan parti başkanı ve Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, daha önce de açıkladığı “süpürge” olarak adlandırılan görevden alınmaları ve partide ve hükümette yeniden yapılandırmayı başlattı.
Söz konusu “süpürgeyi” Başbakan Zaev, Kuzey Makedonya’da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kendi partisinin adayı Stevo Pendarovski’nin seçimleri kazanıp Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen, seçimlerdeki düşük başarıdan sonra, partide ve hükümette yeniden yapılandırmaya gidileceğini belirterek açıklamıştı.
Hükümette hangi isimlerin görevden alınacağını henüz açıklamayan Zaev, kabine değişikliğinde en az 3 bakanın görevden alınacağını belirtti. Zaev ayrıca kabine değişiklikleri, çok sayıda bakan yardımcıları ve üst düzey bürokratları kapsayacağını da belirtti.
Başbakan Zaev dün yaptığı basın açıklamasında, “Boşaltılan görevlere yerleştirilecek isimlerle konuşmalar başlamıştır. Kabine değişikliğini Haizran ayının ortalarına doğru tamamlayabileceğimize inanıyorum” dedi.
Bunun dışında Zaev, yeniden yapılandırmayla ilgili hükümet ortaklarından da fikir beklediğini duyurarak onlardan da benzer hamlelerde bulunmalarını talep etti.

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