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Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'den FETÖ yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:08 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev'den FETÖ yorumu

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi 15 kişinin iadesi ile ilgili ülkesinin ulusal ve uluslararası mevzuatlara saygı duyacağını söyledi.

Zaev, Başkent Üsküp'te katıldığı bir etkinliğin ardından basına yaptığı açıklamada, ülkedeki FETÖ terör örgütü üyelerinin olası iadesi yönünde ülkedeki kurumların nasıl hareket edeceği ve bu yöndeki olası yansımaların sorulması üzerine, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın büyük bir dostu olduğunu ifade etti, ülkedeki kurumların uluslararası kural ve anlaşmalar uyarınca hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

İadenin Kamu Savcılığının sorumluluğunda olduğunu kaydeden Zaev, "(Kamu Savcılığı) Onlar eğer argümanların var olduğunu ispatlarsa Türkiye bizden talep etmese bile hareket etmelidirler." dedi.

Zaev, "Bizim için önemli olan yerel mevzuat, uluslararası mevzuat ve Türkiye Cumhuriyeti ile olan dostluğumuz. Kanıtların olduğu yerde bizim hemen harekete geçeceğimiz yönünde örnek göstermek istiyoruz. Aynı zamanda, biz Avrupa Birliği'ne (AB) üye olma eğilimi bulunan bir Avrupa ülkesiyiz ve uluslararası kurallara saygı göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan AA muhabirinin, ülkedeki FETÖ terör örgütü üyelerinin iade süreçleri ile ilgili Kuzey Makedonya Adalet Bakanlığından detaylı bilgi talep etmesi üzerine bakanlık yazılı yanıt verdi.

Bakanlığın yanıtında, 2018 ve 2019 yıllarında Türkiye'den gelen birçok iade talebi üzerinde bakanlığın çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, "Adalet Bakanlığı bir sonraki adımlar için mahkemeye başvurdu. Şu anda terör alanında suçlarla ilgili 15 iade talebi davası görülüyor. Tüm prosedürler devam ediyor ve ilgili makamlar iletişim halindeler." ifadesine yer verildi.

Kuzey Makedonya'da geçen çarşamba günü bir dizi temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Radmila Şekerinska ile düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün bir kısım unsurlarının Makedonya'daki varlığı konusunda bilgilerinin olduğunu ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ terör örgütü iade Kuzey Makedonya Üsküp zoran zaev

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