HABER
  4. Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Sekizkök'ü kabul etti

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Sekizkök'ü kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 18:43 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Caferi, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Sekizkök'ü kabul etti

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Türkiye'nin yeni atanan Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök'ü kabul etti.

Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Sekizkök'e yeni görevinde başarı dileyen Caferi, iki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerden ve özellikle meclisler arasındaki verimli iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Caferi, Kuzey Makedonya askerlerinin NATO'nun Afganistan'daki "Kararlı Destek Misyonu"nda Türk birliklerinin bir parçası olduğunu hatırlattı.

Caferi, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünün Türkiye Büyük Millet Meclisinde hızlı bir şekilde onaylanmasından dolayı da teşekkür etti.

Talat Caferi ayrıca, meclis gündeminde yer alan ve aralarında Türklerin de bulunduğu Kuzey Makedonya'daki azınlıkların haklarının ve dillerinin kullanımının iyileştirilmesini amaçlayan yasa tasarısı hakkında Sekizkök'ü bilgilendirdi.

Büyükelçi Sekizkök de Türkiye'nin Kuzey Makedonya'yı önemli ve değerli bir ortak olarak gördüğünü vurgulayarak, tarihi ve kültürel bağların iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdığını söyledi.

Kuzey Makedonya'daki çok etnikli hayata katkı sunan Türk toplumunun, karşılıklı ilişkilerin derinleşmesine de büyük katkıda bulunduğunu belirten Sekizkök, Türk şirketlerinin de Kuzey Makedonya'da daha fazla yatırım yapma potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Caferi ile Sekizkök'ün iki ülke meclisleri arasındaki mükemmel iş birliğinin sürdürülmesi ve derinleştirilmesinin, kapsamlı ikili ilişkilerin ve dostluğun geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağı hususunda mutabık kaldıkları belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi (2)Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi (2)
Karda kaybolan Ali Kaçar için arama çalışmaları yeniden başlatılıyorKarda kaybolan Ali Kaçar için arama çalışmaları yeniden başlatılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasan Mehmet Sekizkök K. Makedonya Meclis Başkanı Caferi Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi Türkiye Üsküp Büyükelçiliği

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Haddini aştı! Atatürk hakkında skandal sözler

Haddini aştı! Atatürk hakkında skandal sözler

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endoskopi sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Kanal İstanbul tartışması: Tarihin tozlu sayfalarına gömülmeli

Kanal İstanbul tartışması: Tarihin tozlu sayfalarına gömülmeli

Muğla'da sokak ortasında iğrenç olay! Tutuklandı

Sokak ortasında iğrenç olay!

Zonguldak'ta lisede skandal! Başına demir çubukla vurdu ve...

Lisede skandal! Başına demir çubukla vurdu ve...

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

4'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan Rojbin, hayati tehlikeyi atlattı

Okulda pencereden atlamıştı! Rojbin'den iyi haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.