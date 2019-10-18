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Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta 'AB hayal kırıklığı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 20:33 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski: - "Duyguları bir kenara bırakarak yeni realite ile ayık bir şekilde yüzleşmek zorundayız. Hiçbir politik karar sonsuz değildir, hiçbir gelişme nihai değildir" - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama: - "Avrupa Konseyi Başkanından tutun, Avrupa Komisyonuna, Genişlemeden Sorumlu Komisere, tüm AB Liderleri açıkça bu meydana gelenlerin üye ülkelerin uzlaşmaya varamamasından kaynaklandığını belirtti"

ÜSKÜP/TİRAN (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyinin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'un Birliğe katılım müzakerelerine 'yeşil ışık' vermemesi, bu ülkelerde 'hayal kırıklığı' ile karşılandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşen AB Liderler Zirvesinden, katılım müzakerelerine başlamayı bekleyen Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a olumsuz cevap geldi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, AB Konseyi’nin ülkesinin birliğe katılım müzakerelerinin başlamasıyla ilgili verdiği kararının ardından, ulusa seslendi.

Pendarovski, AB Konseyinin kararlarının Kuzey Makedonya'nın haklı beklentileriyle ve AB'nin daha önceki açıklamalarıyla uyumlu olmadığını vurguladı.

Böyle anlarda birçok kişide hayal kırıklığı hissinin olmasının anlaşılabilir bir durum olduğunu kaydeden Pendarovski, "Ancak duyguları bir kenara bırakarak yeni realite ile ayık bir şekilde yüzleşmek zorundayız. Hiçbir politik karar sonsuz değildir, hiçbir gelişme nihai değildir." dedi.

Kuzey Makedonya'nın müzakerelerin başlaması için tüm ön koşulları yerine getirdiğinin altını çizen Pendarovski, müzakere görüşmelerinin Haziran ayında gerçekleşen zirvede teknik nedenlerden dolayı Ekim ayına ertelendiğini hatırlattı.

Avrupa-Atlantik entegrasyonu haricinde uygulanabilir bir alternatifleri olmadığını dile getiren Pendarovski, NATO üyeliğinin yakında gerçekleşeceğini, bunun yanı sıra AB üyeliğinin ise tek bir hükümetin, tek bir meclisin ya da tek bir cumhurbaşkanının görevi olmayacağının uzun yıllardır bilindiğini ifade etti.

Kuzey Makedonya'nın geçen dönemde Bulgaristan ve Yunanistan ile yaptığı anlaşmaları da hatırlatan Pendarovski, AB Konseyi'nin sonuçlarına bakılmaksızın, Bulgaristan ve Yunanistan ile varılan anlaşmaların uygulanmasına devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

- Arnavutluk başlattığı reformlara devam edecek

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da verilen kararın sorumluluğunun AB'de olduğunu, ülkesinin başlattığı reformlara devam edeceğini söyledi.

Ülkesinin ilerleme kaydettiğini ve müzakerelerin başlatılmasını hak ettiğini belirten Rama, bunun AB üyesi ülkelerin başbakanları tarafından da ifade edildiğini aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un birliğin iç reform ve entegrasyon sürecinin kurallarının değişmesini istediğini vurgulayan Rama, "Avrupa Konseyi Başkanından tutun, Avrupa Komisyonuna, Genişlemeden Sorumlu Komisere tüm AB Liderleri açıkça bu meydana gelenlerin üye ülkelerin uzlaşmaya varamamasından kaynaklandığını belirtti." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'un görevlerini yerine getirdiğini kaydeden Rama, "Avrupalı bir Arnavutluk planlardan birisi değil, tek alternatiftir." dedi.

- Genişleme konusu Aralık ayında tekrar ele alınacak

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve sonrasında AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile düzenlediği ortak basın toplantısında, liderlerin, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'la üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda anlaşma sağlayamadığını bildirmişti.

Bunun bir hata olduğunu anlatan Tusk, "Esasen çok utanıyorum. Dün akşam bu iki ülke sınavı başarıyla geçerken, üye ülkeler sınıfta kaldı." diye konuşmuştu.

Tusk, liderlerin genişleme konusunu Aralık ayında düzenlenecek zirvede tekrar ele alacağını kaydetti.

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