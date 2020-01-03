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  4. Kuzey Makedonya'da geçici hükümet kuruldu

Kuzey Makedonya'da geçici hükümet kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2020 21:46 | Son Güncelleme

Eski İçişleri Bakanı Oliver Spasovski başbakanlığındaki hükümet, meclisten güvenoyu aldı

Kuzey Makedonya'nın bir önceki hükümetinde İçişleri Bakanı olan Oliver Spasovski'nin başbakanlığındaki geçici hükümet, meclisten güvenoyu aldı.

120 koltuklu mecliste, geçici hükümetin onaylanması için yapılan oylamada 101 milletvekili "evet" oyu kullanırken, "hayır" ve "çekimser" oy kullanılmadı.

Geçici hükümette başbakanlık görevini yürütecek Oliver Spasovski, oylamanın ardından meclisteki konuşmasında, ülkenin son derece önemli bir dönemde bulunduğunu ve kendilerinden tüm kurumların engelsiz şekilde çalışmasının beklendiğini ifade etti.

Bu dönemde geçici hükümeti yürütmenin hem zorluk hem de kişisel ve siyasi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Spasovski, "Vakit, adil ve demokratik seçimlerin düzenlenmesinin gerektiği vakittir. Vakit, ülkemizin Kuzey Atlantik İttifakının tam üyesi olmasına yönelik tüm gerekli faaliyetlerin tamamlanması ve Avrupa Birliği (AB) Konseyinin AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılmasına yönelik kararlarının izlenmesi vaktidir." diye konuştu.

- Geçici hükümet, bazı konuları stratejik öncelik olarak belirledi

Bir önceki hükümet koalisyonunun başındaki Makedonya Sosyal Demokratlar Birliğinden (SDSM) Spasovski'nin açıkladığı hükümet çalışma programına göre, söz konusu geçici hükümet, gelecek hükümetin seçilmesine kadarki dönemde özgür, adil ve demokratik erken parlamento seçimlerinin düzenlenmesi, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya tam üyeliği, AB'ye üyelik müzakerelerinin başlatılması ve yürütülmesiyle ekonomik kalkınma gibi konuları stratejik öncelik olarak belirledi.

Muhalefet partisi olan İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya'nın Ulusal Birliği Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE) geçici hükümette İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bazı bakan yardımcılıkları görevlerini yürütecek.

Seçimlerden 100 gün önce geçici hükümetin kurulabilmesi için görevi bırakması gereken eski Başbakan Zoran Zaev'in istifası, gün içinde mecliste onaylandıktan sonra Meclis Başkanı Talat Caferi tarafından Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye iletilmişti.

Pendarovski ise İçişleri Bakanı Spasovski'yi geçici hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Eski Başbakan Zaev, AB Konseyinin Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması yönünde karar almamasının ardından erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

Kuzey Makedonya'daki siyasi partiler de erken genel seçimin 12 Nisan'da yapılması noktasında uzlaşmıştı.

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