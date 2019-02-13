HABER

Kuzey Makedonya'da trafik kazası: 13 ölü, 30 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 23:29 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya'da trafik kazası: 13 ölü, 30 yaralı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Venko Filipçe, yaptığı açıklamada, Üsküp-Kalkandelen otoyolunda bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrildiğini bildirdi.

Kaza nedeniyle kendisinin de olay yerine intikal ettiğini belirten Filipçe, kazada ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin yaralandığını söyledi.

Bakan Filipçe, ambulanslarla Üsküp'teki hastanelere kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade etti.

2036'dan gelen zaman yolcusundan olay iddia!2036'dan gelen zaman yolcusundan olay iddia!
Batman'da PKK'lı teröristlere ait telsiz bulunduBatman'da PKK'lı teröristlere ait telsiz bulundu
Dikkat! Seferler iptal edildiDikkat! Seferler iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Makedonya trafik kazası Üsküp

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

EDHO'da görülmemiş kriz! ATV dizinin kilit ismini resmen kovdu

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

Flaş gelişme! TFF başkanlığına adaylığını açıkladı

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

ABD hediye etti! Değeri tam 16 milyon dolar

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çankırı'da korkutan deprem! Okullar tatil edildi

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

AK Parti Meclis'e yasa teklifi sundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa Deniz Otobüsleri bazı seferlerini iptal etti

Dikkat! Seferler iptal edildi

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Şişli'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Eski koca dehşeti!

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

13 Şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adıyaman'daki okulda civa zehirlenmesi şüphesi: 24 öğrenci tedavi altına alındı

Zehirlenme şüphesi! Hastaneye koştular

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

FETÖ'nün iki kritik ismi yurt dışına kaçarken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.