Kuzey Makedonya'nın askeri personeline Türkçe sertifika

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türkçe kursunu tamamlayan Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığı bünyesinde görevli 12 askeri personele sertifikaları törenle dağıtıldı.

Törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin, Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula'nın yanı sıra Türkçe kursunu tamamlayan askeri personel de katıldı.

Büyükelçi Kara, buradaki konuşmasında, ordu mensuplarına yönelik Türkçe kurslarının 2014 yılından itibaren YEE tarafından verilmeye başlandığını ifade etti.

Kursu tamamlayan Kuzey Makedonya ordu personelinin Türkiye'nin gerçek bir dostu olarak iki ülke arasındaki mevcut sıkı dostluk ilişkilerini daha da güçlendireceklerine inandıklarını söyleyen Kara, şöyle devam etti:

"Bu personel arasında bir generalin çıkması bizim için ayrı bir iftihar sebebidir. Dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya ordusunda görevli personelin güzel dilimiz Türkçeye gösterdiği ilgiden büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ortak tarihimiz ve kültürümüz temelinde Türkçe kursları ve Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluk ve kardeşlik köprüsünün daha da güçleneceğine inanıyorum."