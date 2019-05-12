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Kuzey Makedonya’nın yeni Cumhurbaşkanı Pendarovski görevi teslim aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2019 18:19 | Son Güncelleme

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, yemin ederek görevine başladı.Kuzey Makedonya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 51,66’sını alarak galip gelen Stevo Pendarovski, görevine resmen başladı.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, yemin ederek görevine başladı.
Kuzey Makedonya’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 51,66’sını alarak galip gelen Stevo Pendarovski, görevine resmen başladı. Mecliste düzenlenen yemin törenine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic iştirak etti. Yeminin ardından kürsüde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Pendarovski, ülkesinin Avrupa Birliği ve NATO üyeliği için yürütülen politikalara sadık kalacağını vadetti.
Meclisten sonra görevi devralmak için Cumhurbaşkanlığı konutuna giden Pendarovski’yi eski Cumhurbaşkanı Corge İvanov karşıladı. Pendarovski, düzenlenen devir teslim töreniyle resmen Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı oldu.

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