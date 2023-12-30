HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü kazanın olay yeri incelemesi tamamlandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü kazanın olay yeri incelemesi tamamlandı

30.12.2023 14:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin olay yeri incelemesi tamamlandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, kaza yerindeki çalışmaları sona erdi.

Alınan bilgiye göre, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız (31) idaresindeki 48 VJ 236 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Adana'dan Bulgaristan'a giden O.K. yönetimindeki ikinci şeritte seyreden 01 ZT 460 plakalı tıra çarptı.

Bunun ardından, kazada yaşamını yitirenlerden Sedat Değirmenci yönetimindeki 34 GOR 839 plakalı mobilya malzemesi taşıyan kamyonet, hafif ticari araçtan inen bir kişi ile kazayı görüp 01 DZY 16 plakalı tırını yol kenarına park ederek yardıma gelen O.K'nin arkadaşı Abidin Talaşlı'ya (44) sol şeritte çarparak durdu.

Kayseri-İstanbul seferini yapan 50 ACV 195 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü de kamyonetten inen Değirmenci ve 2 kişinin yanı sıra hafif ticari araçtan inen Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü korkunç kazanın olay yeri incelemesi tamamlandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin olay yeri incelemesi tamamlandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, kaza yerindeki çalışmaları sona erdi.

s

KORKUNÇ KAZA

Alınan bilgiye göre, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız (31) idaresindeki 48 VJ 236 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Adana'dan Bulgaristan'a giden O.K. yönetimindeki ikinci şeritte seyreden 01 ZT 460 plakalı tıra çarptı.

Bunun ardından, kazada yaşamını yitirenlerden Sedat Değirmenci yönetimindeki 34 GOR 839 plakalı mobilya malzemesi taşıyan kamyonet, hafif ticari araçtan inen bir kişi ile kazayı görüp 01 DZY 16 plakalı tırını yol kenarına park ederek yardıma gelen O.K'nin arkadaşı Abidin Talaşlı'ya (44) sol şeritte çarparak durdu.

Kayseri-İstanbul seferini yapan 50 ACV 195 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü de kamyonetten inen Değirmenci ve 2 kişinin yanı sıra hafif ticari araçtan inen bir kadın ve bir erkek olmak üzere 5 yayaya çarptı.

Giresun'daki cenaze töreninden İstanbul'a dönenleri taşıyan Esenyurt Belediyesine ait 34 BC 2318 plakalı otobüsün sürücüsü ise önündeki kazaları görerek hafif ticari aracın gerisinde üçüncü şeritte durdu.

Ankara'dan İstanbul'a giden Kamil Koç'a ait yolcu otobüsünün Esenyurt Belediyesi otobüsüne çarpması sonucu, otobüslerde bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri doğrultusunda kazaya karışan hafif ticari aracın şoförünün tıra arkadan çarpmadan, Metro Turizm ve mobilya malzemesi taşıyan kamyonetin sürücülerinin hız limiti aşımından, Kamil Koç'a ait otobüs sürücüsünün de arkadan çarpmadan kaynaklı kusurlu olduğu değerlendirildi.

Kazaya karışan 34 GEF 656 plakalı otomobilin ise herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeyerek 4. şeritte kaldığı tespit edildi.

Kazaya karışan araçlar üzerinden alınan DNA örneklerinin incelenmesine devam ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3'ü otobüs ve biri tır 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı. Tedavileri tamamlanan 45 kişi taburcu edilmişti.

Kaza sonrasında gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tır şoförü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden, 50 ACV 195 plakalı Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüs sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan Kamil Koç'a ait 34 CYN 109 plakalı otobüs şoförü S.S. ile 01 ZT 460 plakalı tır sürücüsü O.K, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklanmış, F.Ç. adli kontrol kararı şartıyla salıverilmişti.

Şüphelilerden E.A, H.A. ve M.D. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Büyükelçiliği çevresi Atatürk posterleriyle donatıldıSuudi Büyükelçiliği çevresi Atatürk posterleriyle donatıldı
Putin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yıl mesajıPutin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni yıl mesajı
Bu ilanı gören dönüp bir daha okuyor! 'Yok artık' dedirttiBu ilanı gören dönüp bir daha okuyor! 'Yok artık' dedirtti
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara Otoyolu kaza
En Çok Okunan Haberler
Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de Londra'da oynanan finalde ne yapmış!

Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de Londra'da oynanan finalde ne yapmış!

Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma! İşte o paylaşımlar

Süper Kupa paylaşımlarına adli soruşturma! İşte o paylaşımlar

Bir skandal daha! Üç büyük kulübün muhabiri görevden alındı

Bir skandal daha! Üç büyük kulübün muhabiri görevden alındı

Ahmet Çakar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı: ‘Benim reisimdir! Bu yapılanı kimsenin yanına bırakmaz!’

Ahmet Çakar’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışı: ‘Benim reisimdir! Bu yapılanı kimsenin yanına bırakmaz!’

Özdağ'dan Perinçek'e çok sert tepki!

Özdağ'dan Perinçek'e çok sert tepki!

Kredi kartını verdi büyük tuzağa düştü! 94 bin liralık acı fatura…

Kredi kartını verdi büyük tuzağa düştü! 94 bin liralık acı fatura…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.