Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Ölen motosikletli THY'de kabin amiriymiş

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında saat 13.30 sıralarında Onur Aykanat yönetimindeki motosiklet yolda seyir halindeyken iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce başka bir otomobille çarpıştı daha sonra bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Aykanat motosikletten düşerek yaşamını yitirmişti. Motosiklet ise sürücüsünden 800 metre ileride durabildi. İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

THY'DE KABİN AMİRİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Yaşanan kazaya ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Feci kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücünün THY kabin amiri Onur Aykanat olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

SAATTE 300 KİLOMETRE HIZLA GİDERKEN VİDEOLAR PAYLAŞMIŞ

Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Onur Aykanat’ın daha önce Kuzey Marmara Otoyolu’nun farkı noktalarında 300 kilometre hızlara ulaştığı ve bu anları kayda alarak sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır