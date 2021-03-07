KYK borçları silinecek mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlere söz verdi!

Birçok mezun öğrencinin en temel problemlerinden biri olan KYK borçları sürekli meclis gündeminde ve siyasilerin konuşmalarında yer alıyor. Gençlerin merakla beklediği “KYK borçları silinecek mi?” haberi ise birçok vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu konu ile ilgili gençlere söz verdi.

KYK borçları silinecek mi?

CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün, lise, üniversite öğrencisi ve yeni mezun gençlerle buluştu. Yaşları 14 – 24 arasında değişen gençlerin, sorunlarını dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu gençlere tavsiyelerde bulundu. Gençlerin en büyük problemleri arasında yer alan KYK borçlarına da değinen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerinde bulundu.

İktidara geldiklerinde ilk bir haftada KYK borç faizlerinin tamamını sileceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Ne faizi kardeşim, önce iş ver. İş verirsiniz, sigortalı bir işte çalışır, ondan sonra kredi borcunu öder belli bir taksit içinde. Hem işi yok hem faiz uyguluyorsunuz. Kendisinde para yok, babasının gelirine el koyuyorsunuz. Olacak iş değil, akıl alacak şey değil. Bunları değiştireceğiz" dedi.



