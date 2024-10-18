KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvurusu şartları nelerdir?

Kredi Yurtlar Kurumu uygulamaları kapsamında çeşitli burslar verilir. Öğrenim kredisi ve burs kredisi olacak şekilde 2 farklı türde öğrencilere sunulan bu fonlar, öğrencilere eğitim masraflarında destek olmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin bu fonlardan ve desteklerden yararlanabilmeleri için çeşitli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciler KYK ya da Kredi Yurtlar Kurumu bursu alabilmek için çeşitli şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Aranan şartlara uygun olan öğrenciler KYK bursu için başvuru yapma hakkı kazanır.

Başvuru yapmak için çeşitli yollar vardır. Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi ya da bursa başvuru yapmak için e-Devlet kullanılabilir. Başvurular e-Devlet portalı üzerinden yapılabilmektedir. E-Devlet KYK burs başvurusu yapabilmek için öncelikli olarak e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekir.

Site üzerinden başvuru yapılacaksa şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:

E-Devlet'e giriş yapılır.

E-Devlet portalında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir hizmeti olan "Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" sayfası açılır. Burada tüm sorular eksiksiz ve doğru olarak yanıtlanır.

İlgili yerlere bilgiler yazıldıktan sonra talep edilen belgeler siteye eksiksiz olarak girilir.

Başvuru tamamlandıktan sonra KYK tarafından değerlendirme süreci başlar.

KYK burs başvurusu şartları nelerdir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu alabilmek için öncelikli olarak başvuru yapmak gereklidir. Başvurunun ardından değerlendirme yapılır ve başvuru yapan kişiye sonuç bildirilir. Bir öğrenci yalnızca geri ödemeli kredi desteği ya da yalnızca karşılıksız burs alma hakkına sahip olabilir. İkisini de aynı anda alamaz.

KYK burs başvurusu şartları şunlardır:

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler

Hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri

Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları

Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir?

Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler şöyledir: