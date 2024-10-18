HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvurusu şartları nelerdir?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvurusu şartları nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.10.2024 18:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devletin, eğitim hakkından her vatandaşların eşit bir şekilde yararlanabilmesi amacına yönelik gerçekleştirdiği çeşitli uygulamalar bulunur. Bunlardan biri de Kredi Yurtlar Kurumu kısaca KYK burslarıdır. Bu uygulama sayesinde üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerini azaltmak ve öğrenciye destek olmak hedeflenmiştir.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır? KYK burs başvurusu şartları nelerdir?

Kredi Yurtlar Kurumu uygulamaları kapsamında çeşitli burslar verilir. Öğrenim kredisi ve burs kredisi olacak şekilde 2 farklı türde öğrencilere sunulan bu fonlar, öğrencilere eğitim masraflarında destek olmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin bu fonlardan ve desteklerden yararlanabilmeleri için çeşitli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenciler KYK ya da Kredi Yurtlar Kurumu bursu alabilmek için çeşitli şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Aranan şartlara uygun olan öğrenciler KYK bursu için başvuru yapma hakkı kazanır.

Başvuru yapmak için çeşitli yollar vardır. Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi ya da bursa başvuru yapmak için e-Devlet kullanılabilir. Başvurular e-Devlet portalı üzerinden yapılabilmektedir. E-Devlet KYK burs başvurusu yapabilmek için öncelikli olarak e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekir.

Site üzerinden başvuru yapılacaksa şu adımların takip edilmesi yeterli olacaktır:

  • E-Devlet'e giriş yapılır.
  • E-Devlet portalında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir hizmeti olan "Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu" sayfası açılır. Burada tüm sorular eksiksiz ve doğru olarak yanıtlanır.
  • İlgili yerlere bilgiler yazıldıktan sonra talep edilen belgeler siteye eksiksiz olarak girilir.
  • Başvuru tamamlandıktan sonra KYK tarafından değerlendirme süreci başlar.

KYK burs başvurusu şartları nelerdir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu alabilmek için öncelikli olarak başvuru yapmak gereklidir. Başvurunun ardından değerlendirme yapılır ve başvuru yapan kişiye sonuç bildirilir. Bir öğrenci yalnızca geri ödemeli kredi desteği ya da yalnızca karşılıksız burs alma hakkına sahip olabilir. İkisini de aynı anda alamaz.

KYK burs başvurusu şartları şunlardır:

  • İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler
  • Hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri
  • Yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları

Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler kimlerdir?

Öncelikli olarak burs verilecek öğrenciler şöyledir:

  • Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
  • Gazinin kendisi veya bekar çocukları
  • Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
  • Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
  • Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
  • Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
KYK burs kyk başvuru kyk burs kyk burs başvurusu kyk burs başvuruları
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran görüntüler! Sokak ortasındaki infazı böyle videoya aldılar

Kan donduran görüntüler! Sokak ortasındaki infazı böyle videoya aldılar

Ölümle yaşam arasında 5 dakika! Pencereleri silerken dengesini kaybetti

Ölümle yaşam arasında 5 dakika! Pencereleri silerken dengesini kaybetti

Köfteci Yusuf'ta yeni bir kriz daha...

Köfteci Yusuf'ta yeni bir kriz daha...

Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

Detaylar kan dondurdu, işte bebek katili doktor ve hemşireler

Aynı çete tarafından bebeğinden koparıldı

Aynı çete tarafından bebeğinden koparıldı

Bebek katilinin ifadesi ortaya çıktı!

Bebek katilinin ifadesi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.