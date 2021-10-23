KYK burs başvurusu ne zaman? 2021 KYK bursu kaç TL?

YKS 2. tercih sonuçlarının belli olmasının ardından gözler KYK burs başvurularına çevrildi. KYK burs başvurusuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte merak edilenler...

2021-2022 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvurularının ne zaman alınacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin KYK destek hesabı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

KYK BURSU KAÇ TL?

Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 TL, yüksek lisans için bin 300 TL, doktora için ise bin 950 TL olarak ödendi.

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?