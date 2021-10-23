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KYK burs başvurusu ne zaman? 2021 KYK bursu kaç TL?

23.10.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurt imkanının yanı sıra her yıl öğrencilere burs, kredi imkanı da sağlanıyor. Burs almak için öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu değerlendiriliyor. Burs alamayan öğrenciler kredi imkanından faydalanabiliyor. İşte merak edilenler...

KYK burs başvurusu ne zaman? 2021 KYK bursu kaç TL?

YKS 2. tercih sonuçlarının belli olmasının ardından gözler KYK burs başvurularına çevrildi. KYK burs başvurusuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte merak edilenler...

2021-2022 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvurularının ne zaman alınacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin KYK destek hesabı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

KYK BURSU KAÇ TL?

Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 TL, yüksek lisans için bin 300 TL, doktora için ise bin 950 TL olarak ödendi.

KYK burs başvurusu ne zaman? 2021 KYK bursu kaç TL?

KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler
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3. ek tercihler ne zaman? 3. ek tercihler ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
KYK
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