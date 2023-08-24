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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2023: KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL? Başvuru tarihleri ve şartları neler?

24.08.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri üniversite tercih sonuçlarının açıklanması sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen burs ve krediler hakkında sorgulama yapıyor. Birçok kişi, "2023 KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHLERİ 2023: KYK burs ve kredi ne kadar, kaç TL? Başvuru tarihleri ve şartları neler?

KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken YKS tercih sonuçlarını öğrenen kişiler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X hesabında yaptığı paylaşımda "Sevgili gençler, YKS2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız" ifadelerine yer vermişti. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2023 KYK burs ve kredi ne kadar? Ayrıntılar haberimizde...

2023 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK kredi ve burs başvuruları 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. KYK yurt başvuruları ise 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK yurt ve burs başvuru tarihleri için duyuru yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

2023 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR?

Ocak ayı itibarıyla üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti. Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Bu yıl aynı tutarla başlayacağı tahmin edilen burs ve kredi ücretlerinin Ocak ayı itibarıyla zamlanması beklenmektedir.

Ocak ayından itibaren geçerli olan kredi ve burs tutarları şu şekilde:

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

KİMLER GERİ ÖDEMESİZ KYK BURSUNDAN FAYDALANABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?

KYK bursundan yararlananmak için şartlar:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler.

HEM BURS HEM ÖĞRENİM KREDİSİ ALINABİLİR Mİ?

Bir öğrenci hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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