KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarafından açıklanan tercih sonuçlarını üzerine üniversite kayıtları tamamlandı. İlk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler “KYK yurt başvurusu ne zaman yapılır?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. KYK yurt başvurularının yanında KYK burs ve kredi tarihleribilgilerine dair meraklar da çoğaldı.

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite hayatına adım atan öğrenciler ilk aşamada yurt problemini çözmek için adım atmayı seçer. Bu nedenle her sene KYK yurt başvurusu soruları artış gösterir. Eğitim yılının başlamasıyla beraber KYK başvuruları ne zaman sorusunun cevabı merak edilir. Koronavirüs pandemi süreciyle artış gösteren sorulara KYK yurt başvuru tarihine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmaması ise belirsizliği sürdürdü.

KYK BURS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KYK burs başvurusu için öğrencilerin gözü kulağı Kredi Yurtlar Kurumu’na çevrildi. Henüz KYK kredi ve burs tarihlerine ilişkin net bir açıklama yapılmazken; öğrenci ve veliler 2019 yılıyla kıyaslama başladı. 2019 eğitim-öğretim yılında KYK burs başvuru tarihi 16- 24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 2020 yılında ise normal şartlarda KYK burs başvurusu için aynı tarihlerde sistemin açılması bekleniyor.