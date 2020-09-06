KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarafından açıklanan tercih sonuçlarını üzerine üniversite kayıtları tamamlandı. İlk defa üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler “KYK yurt başvurusu ne zaman yapılır?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. KYK yurt başvurularının yanında KYK burs ve kredi tarihleribilgilerine dair meraklar da çoğaldı.
Üniversite hayatına adım atan öğrenciler ilk aşamada yurt problemini çözmek için adım atmayı seçer. Bu nedenle her sene KYK yurt başvurusu soruları artış gösterir. Eğitim yılının başlamasıyla beraber KYK başvuruları ne zaman sorusunun cevabı merak edilir. Koronavirüs pandemi süreciyle artış gösteren sorulara KYK yurt başvuru tarihine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmaması ise belirsizliği sürdürdü.
KYK burs başvurusu için öğrencilerin gözü kulağı Kredi Yurtlar Kurumu’na çevrildi. Henüz KYK kredi ve burs tarihlerine ilişkin net bir açıklama yapılmazken; öğrenci ve veliler 2019 yılıyla kıyaslama başladı. 2019 eğitim-öğretim yılında KYK burs başvuru tarihi 16- 24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 2020 yılında ise normal şartlarda KYK burs başvurusu için aynı tarihlerde sistemin açılması bekleniyor.
KYK kredi ya da burs başvurusu yapmak isteyenlerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekir. Kayıt işlemi sırasında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından oluşturulan “Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu” sayfasında yer alan istek formunu doldurmaları yeterli olur. Burs ya da öğrenim kredisine tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemleri başvurabilir.
Eylül ayı KYK burs ve kredi ödemelerini bekleyen öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan müjdeli haber geldi. Eylül KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman sorusunun cevabı Bakan Kasapoğlu’nun açıklamasıyla aydınlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK burs ve kredi ödemelerinin tarihini açıkladı. Bakan Kasapoğlu’nun açıklamasına göre; 6-10 Eylül tarihleri arasında T.C kimlik numarasının son hanesine bakılarak ödeme yapılacak.
T.C kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar 6 Eylül, 2 olanlar 7 Eylül, 4 olanlar 8 Eylül, 6 olanlar 9 Eylül ve 8 olanlar 10 Eylül 2020 tarihlerinde ödemelerini alabilecekler.
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