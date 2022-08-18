KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman? 2022 KYK burs ve kredi ne kadar? KYK burs ve yurt başvuru ekranı

KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman ve nereden yapılacağı YKS 2022 tercih sonuçlarının 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü adayların erişimine açılmasıyla merak konusu oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu burs, yurt ve kredi başvurusunun nereden, nasıl ve ne zaman yapılacağıyla beraber burs miktarı da merak edildi. Milyonlarca öğrenci, KYK burs ve yurt başvuru ekranı, tarihleri ve detayları internette sorguluyor. İşte KYK burs, yurt ve kredi başvuruları ile ilgili tüm merak edilen soruların yanıtları...

KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları aşağıdaki linklerden yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURMA EKRANI

KYK YURT BAŞVURMA EKRANI

KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs, yurt ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Kredi ve burs başvurularının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından Eylül ayında yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıllarda KYK başvuruları Ağustos ayının son haftası ya da Eylül ayının ilk haftası başlıyordu. 2021-2022 yurt başvuruları ise 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden erişime açılmıştı. KYK başvurularının bu yıl da Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ NE KADAR?

KYK lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1700 TL ve doktora öğrencilerine 2550 TL ödeme yapılmaktadır.

KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yatıyor.



