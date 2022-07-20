KYK faizleri ne zaman silinecek? KYK ne zaman ödenecek? Ana para borç faizi halen ödeyenler için geçerli mi?

KYK faizleri ne zaman silinecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada konuya ilişkin çalışmalara başlandığını belirtti. Erdoğan, kredi geri ödemelerinin enflasyon farkı olmadan alınan kredi üzerinden yapılacağını söyledi. Pekin KYK ne zaman ödenecek? KYK ana para borç faizi halen ödeyenler için geçerli mi? Detaylar haberimizde...

KYK FAİZLERİ NE ZAMAN SİLİNECEK?

KYK faizleri ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Bugüne kadar kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Mezun öğrencinin henüz SGK girişi yoksa kredini ödemesini erteleyebiliyor.

Hiç bir zaman faiz uygulaması yapmadık. Hiçbir öğrenci faiz uygulamasına tabi tutulmadı. İlgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik, çalışmalarımıza başladık. Kredi geri ödemeleri enflasyon farkı olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılacak, yani ana para ödenecek.''

KYK FAİZLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yeni KYK düzenlemesi ile birlikte üniversite öğrencileri enflasyon ya da faiz farkı olmaksızın yalnızca anapara üzerinden ödemelerini yapacak. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellencektir...

