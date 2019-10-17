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KYK öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 19:52 | Son Güncelleme

Bitlis'teki kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri, Türk bayrağı açarak Mehmetçik'e destek oldu

BİTLİS (AA) - Bitlis Beşminare Kız Öğrenci Yurdundaki üniversite öğrencileri, Türk bayrağı açarak Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e selam gönderdi.

Yurttaki kız öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Yurdun önünde Türk bayrağı açarak Mehmetçik'e selam gönderen öğrenciler adına konuşan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Hizan Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Merve Özkan, bugünün milli birlik ve beraberlik günü olduğunu belirtti.

Özkan, "Barış Pınarı Harekatı'nda terörle mücadele eden Mehmetçik'in yanındayız. Beşminare Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri olarak Nene Hatunlar ve Adile onbaşı olmaya canı gönülden hazırız. TSK'ya selam olsun." dedi.

Fetih suresi okunması ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.

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