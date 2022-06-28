KYK yurdu yazın ücretsiz mi 2022? KYK yurdu başvurusu nasıl yapılır?

KYK yurdu yazın ücretsiz mi 2022? KYK yurdu ile ilgili beklenen açıklama 27 Haziran 2022 Pazartesi günkü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Peki KYK yurdu başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

KYK YURDU YAZIN ÜCRETSİZ Mİ 2022?

KYK yurdu yazın belirlenen tarihlerde 18-25 yaş grubu arasındaki vatandaşlar için ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yurtlarımız 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır."

KYK YURDU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurdu başvurusu için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://kygm.gsb.gov.tr/YurtMudurlukleri

