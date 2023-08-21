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KYK YURT BAŞVURU 2023 E-DEVLET! KYK yurt başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır? GSB yurt kayıt işlemleri ekranı

21.08.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt başvuru tarihleri, YKS tercih sonuçlarının açıklanması sonrası tarafından merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Ağustos'ta belli olan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından Twitter (X) hesabında paylaşımda bulundu. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KSY yurt başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır? İşte e Devlet GSB Yurt Kayıt İşlemleri ekranı...

KYK YURT BAŞVURU 2023 E-DEVLET! KYK yurt başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır? GSB yurt kayıt işlemleri ekranı

2023-2024 KYK yurt ve burs başvurularının ne zaman başlayacağı üniversiteye yerleşen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından ön lisans ve lisans öğrencilerine hem burs hem de yurt desteği veriliyor. Bursun yanı sıra öğrenciler geri ödemeli kredi de alabiliyorlar. Öğrenciler konuya ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. "KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arayan birçpok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte e Devlet GSB Yurt Kayıt İşlemleri ekranı ve KYK yurt başvuru tarihleri ile ilgili detaylar...

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KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK yurt ve burs başvuruları henüz başlamadı.

Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra YKS yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde başlamıştı.

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl için henüz başvuru tarihi açıklanmadı.

Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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BAKAN BAK'TAN PAYLAŞIM!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X hesabında yaptığı paylaşımda "Sevgili gençler, YKS2023 yerleştirme sonuçlarınız hayırlı olsun. Türkiye'nin dört bir yanındaki GSB yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz ve spor tesislerimizle yanınızdayız" ifadelerine yer verdi.

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KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştiriliyor.

Ara sınıflar başvuru yapabiliyor. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

GSB KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİ EKRANI


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