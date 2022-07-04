2022 YKS sonuçlarının ardından tercih süreci başlayacak. KYK yurt ve burs başvuruları ile ilgili ayrıntılar şimdiden merak konusu oldu. Birçok kişi internetten konuya ilişkin bilgi edinmek için "KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?", "KYK yurt ve burs başvuru tarihi açıklandı mı?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt ve burs başvuruları merak konusu oldu. 2022-2023 eğitim dönemi için kredi ve burs başvurularının, önceki senelerde olduğu gibi ekim ayında yapılacağı düşünülüyor.

Konu ile ilgili ayrıntılar belli olduğunda ve kesin tarih açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için yurt başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadı.

KYK yurt başvurularının, 2022 YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçlarının erişime açılmasının ardından başlayacağı öngörülüyor.

Önceki senelerde başvurular Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftası başlardı. 2021-2022 yurt başvuruları da 6 Eylül'de e-Devlet üzerinden yapılmaya başlanmıştı.

Konuyla ilgili detaylar belliş olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.

