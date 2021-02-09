Kylie Jenner dudakları gibi... Evde makyajla dudak dolgunlaştırmanın adım adım yolları!

Birkaç yıldır Kylie Jenner'ın dolgun dudakları, çoğu dünya kadınının beğenisini topladığı bir gerçek. Jenner, artık dudak dolgusu kullanmasa da dudaklarını nasıl dolgun göstereceğini biliyor. Tabii çeşitli hileler kullanarak. PUDRA İLE DUDAK DOLGUNLAŞTIRMA Makyaj ile dudak dolgunlaştırmanın bir çok çeşidi var. Ancak en pratik olanı highlight pudraları ile olan. Çok kolay bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Pudrayı çok hafif sürerek çizgi oluşturuyorsunuz. Daha sonra tam ortaya ruju sürebilirsiniz. En son parlatıcı sürerek dolgun bir dudak elde edebilirsiniz. ÖNCE DUDAKLARINIZI HAZIRLAYIN Dudaklarınız ne kadar pürüzsüz, nemli olursa, ürünleriniz o kadar iyi uygulanır ve görünür olur. Önce peelingi kullanarak başlayın ve ardından nemlendirici bir dudak kremi ile devam edin. Tek yapmanız gereken diş fırçasını hafifçe ıslatıp şekere batırmak, ardından dudaklarınızı dairesel hareketlerle nazikçe fırçalamaktır. Ilık suyla yıkayın ve nemlendirici bir dudak balsamı uygulayın. KAPATICI UYGULAYIN Dudak renginizden önce, bir temel katman oluşturmak için dudaklarınıza bir kapatıcı uygulayın. Bu, rujunuza daha eşit bir görünüm kazandıracak ve gerçek rengin görünmesini sağlarken aynı zamanda daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır. Ayrıca, daha fazla hacim için dudaklarınızın altını çizmek isterseniz, boş bir tuval görevi görür. Çizgileri düzeltmek ve dudaklarınızı patlatmak için rujdan sonra dudaklarınızın kenarlarına kapatıcı bile uygulayabilirsiniz.

DUDAKLARINIZI ŞEKİLLENDİRİN Şekillendirme, vücudunuzun herhangi bir bölgesinin boyutlarını kolayca değiştirebileceğiniz için tüm zamanların en sevdiğimiz makyaj hilelerinden biridir; böylece alnınızı daha küçük gösterebilir, elmacık kemiklerinizi patlatabilir ve tabii ki dudaklarınızın daha büyük görünmesini sağlayabilirsiniz. Alt dudağınızın merkezinin altına ve dudaklarınızın üst kısmının üzerine kül renkli bir kontur pudrası ekleyerek, ince bir gölge yaratabilirsiniz! Bu eklenen boyut, dudaklarınızın anında daha dolgun görünmesini sağlayacaktır. ÜST DUDAK KIVRIMINI BELİRGİNLEŞTİRİN Highlighter sadece elmacık kemikleriniz için değildir. Üst dudağın orta kısmındaki kıvrımların olduğu bölgeye biraz parıltı eklerseniz dudaklarınızın daha şehvetli görünmesini sağlarsınız. Daha dolgun görünmesi için alt dudağınızın ortasına biraz daha ekleyebilirsiniz. DUDAKLARIN ÜSTÜNÜ ÇİZİN Dudaklarınızı daha büyük göstermenin en kolay yollarından biri dudaklarınızın üstünü çizmektir makyaj sanatçıları bunu her zaman yapar! Ancak, aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz, yoksa gerçekten doğallıktan çıkarsınız. Bu yüzden öncelikle ten renginize uygun bir renk bulmanız gerekiyor. Ardından dudakları çizmeye ve doğal çizginin biraz üzerine çizmeye başlayın çizgiyi çok fazla yapmaktansa kademeli olarak oluşturmak daha iyidir! İşte dudaklarınızı bir profesyonel gibi kaplamak için adım adım kılavuzumuz.