Cildiniz ister yağlı, ister akneli, ister kuru olsun! Bal, limon maskesine eklenen bu gıda...

Temiz, parlak bir cilt mi istiyorsunuz? Mutfağınızdan başka bir yere bakmayın, çünkü muhtemelen bal ve limon maskesi yapmak için bu basit cilt bakımı bileşenlerine zaten sahipsiniz. Güvenli ve cebinize zarar vermeyecek limon bal maskeleri için okumaya devam edin.
1/2 yemek kaşığı çiğ bal
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 yumurta akı
Yapılışı
Malzemeleri bir kapta karıştırın ve 1-2 dakika çırpın. Bileşenler köpüklü olduğunda yeterince iyi karıştığını anlayacaksınız.
Karışımı yeni yıkanmış yüzünüze uygulamak için parmaklarınızı veya küçük, temiz bir fırça kullanın. Uygularken göz çevresinden kaçının.
Karışımı damlamasına izin vermeden olabildiğince kalın bir şekilde uygulayın.
Maskenin 20 ila 30 dakika kurumasına izin verin. Maskenin cildinizde kuruduğunu ve sıkılaştığını düşünüyorsanız daha önce çıkarın.
Cildinizi ılık suyla veya yumuşak, ıslak bir bez kullanarak durulayın.
Yüzünüzü durulayın ve kurulayın. Hafif bir nemlendirici uygulayın.
‘Kahve, bal, limon maskesi ne işe yarar?’ diyen binlerce kişi için bu maskenin bileşenlerinin neler yaptığını kısaca anlattık.
Kahve mükemmel bir peeling etkisi gösterir. Ölü hücrelerin uzaklaştırılmasına ve koyu halkaların azaltılmasına yardımcı olur. Kakaoda bulunan kükürt sivilce ile mücadelede yardımcı olur. Limon ve kafeinde bulunan C vitamini, bronzluğu gidermeye ve cildi aydınlatmaya yardımcı olur.
1/2 fincan kahve tozu
1/2 su bardağı kakao tozu
1 su bardağı tam yağlı süt
1 yemek kaşığı limon suyu
1 çorba kaşığı bal
Yapılışı
Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın.
Pürüzsüz bir macun elde edene kadar karıştırın.
Temizlenmiş yüzünüze uygulayın.
20 dakika sonra normal suyla yıkayın.
Bu haftada bir yapılabilir.
2 yemek kaşığı yoğurt
1,2 çay kaşığı bal
1,2 damla limon
Yoğurt, bal ve limonu kremsi bir macun elde edene kadar karıştırın. Ardından, bir fırça veya parmaklarınızla yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Maskeyi 20 dakika açık bırakın ve ardından ılık suyla yıkayın. Nemlendirici uygulayın ve parlak, ışıltılı cildinizin tadını çıkarın!
1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 çorba kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı karbonatı karıştırın. 10 ila 15 dakika bekletin ve yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Karbonat, antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Balın nemlendirici özelliklerinin yanı sıra limon suyunun peeling özelliği ile birleştiğinde bu maske sivilcelerle savaşır ve cildin aydınlanmasını sağlar.
Bal nemi hapseder ve cildi iyileştiren doğal bir antibiyotiktir, limon suyu cilt tonunu eşitler ve sivilceyle savaşır ve zeytinyağı cildinize büyük miktarda nem verir. Cildiniz sivilceye yatkın, kuru, yağlı ve hatta hassas olsun, yüzünüz için tamamen doğal bir temizleyici oluşturmak için bu üç sağlıklı güçlü gıdayı karıştırabilirsiniz.
Küçük bir kaseye 1 tatlı kaşığı limon suyu dökün. Limon suyuna 1 tatlı kaşığı bal ekleyin ve bal limon suyuna karışana kadar bir kaşıkla iyice karıştırın. 1 çay kaşığı zeytinyağı ile karıştırın ve üç malzemeyi de iyice birleşene kadar karıştırın.
Birçok doğal içerik, iyileştirici özelliklere ve sağlıklı faydalara sahiptir. Ancak doğal içeriklerin bile yan etkileri olabilir. Bir şeyin doğal olması, size zarar veremeyeceği anlamına gelmez. Bal ve limon, çeşitli güzellik ve sağlık ürünlerinde bulunabilen popüler doğal maddelerdir. Ama yüzünüzde kullanmak güvenli mi?
Limon oldukça asidiktir ve özellikle hassas cildiniz varsa ciltte tahrişe, kuruluğa ve güneşte hasara neden olabilir. Limonu güvenle kullanmanın anahtarı, cildinizde sadece küçük miktarlarda kullanmaktır.
Ayrıca yüzünüze limon veya bal uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölgesinde bir test yaptığınızdan emin olun. Yama testinden cildiniz kızarırsa, şişerse veya kaşınırsa, her iki bileşeni de kullanmayın.
Dünyanın dört bir yanındaki kültürler, binlerce yıldır ciltlerinde bal kullanmaktadır. Bal ile ilgili araştırmalara göre, bu doğal içeriğin birkaç faydalı özelliği vardır:
Antibakteriyel. Bir2016 çalışmasıGüvenilir Kaynakbalın bir dizi farklı bakteri türünü öldürebildiğini buldu. Cildinizdeki bakteriler sivilcelere neden olabileceğinden, yüzünüzde bal kullanmak sivilcelerin azalmasına yardımcı olabilir.
Antioksidan ve antiinflamatuar. Bir 2014 çalışma göstermiştir bal bir antioksidan olarak hareket yardım Flavonoid ve polifenol bileşikler içermektedir. Balın cilde uygulandığında, iltihaplı bileşiklerin aktivitesini azalttığı gösterilmiştir. Bu, cilt kızarıklığını ve tahrişini azaltmaya yardımcı olabilir.
Peeling. Bal, ciltteki ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olabilecek doğal enzimler içerir. Balın cildiniz için doğal bir soyucu olarak iyi bir seçim olmasının bir nedeni budur.
Cildinizde limon kullanmanın faydalarına girmeden önce, limonun cildinizi sokabilecek, tahriş edebilecek veya yakabilecek doğal meyve asitleri içerdiğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle birçok cilt bakımı uzmanı yüzünde limon kullanma konusunda temkinli davranıyor ve bazıları bunun avantajlardan çok dezavantajı olduğuna inanıyor.
Araştırmaya göre limon suyu şu özelliklere sahiptir:
Antioksidan. Limon suyu doğal olarak cilt hasarını ve erken yaşlanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek bir antioksidan olan C vitamini içerir.
Sıkılaştırıcı nitelikler. Limon, yüksek pH seviyeleri nedeniyle ciltteki yağı azaltabilir ve iltihabı azaltabilir.
Antifungal. Bir2014 çalışmasıGüvenilir Kaynakönerilen limon suyunun ciltteki Candida mantar suşlarını öldürme yeteneği de dahil olmak üzere antifungal özellikleri olabilir .
Cilt aydınlatması. Limon, yaşlılık lekeleri ve sivilce izleri de dahil olmak üzere cildi doğal olarak aydınlatma yeteneğine sahip asitler içerir. Ancak limondan daha etkili reçeteli kremler vardır.
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