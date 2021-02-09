Cildiniz ister yağlı, ister akneli, ister kuru olsun! Bal, limon maskesine eklenen bu gıda...

Temiz, parlak bir cilt mi istiyorsunuz? Mutfağınızdan başka bir yere bakmayın, çünkü muhtemelen bal ve limon maskesi yapmak için bu basit cilt bakımı bileşenlerine zaten sahipsiniz. Güvenli ve cebinize zarar vermeyecek limon bal maskeleri için okumaya devam edin. BAL LİMON MASKESİ TARİFİ 1/2 yemek kaşığı çiğ bal

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yumurta akı Yapılışı Malzemeleri bir kapta karıştırın ve 1-2 dakika çırpın. Bileşenler köpüklü olduğunda yeterince iyi karıştığını anlayacaksınız.

Karışımı yeni yıkanmış yüzünüze uygulamak için parmaklarınızı veya küçük, temiz bir fırça kullanın. Uygularken göz çevresinden kaçının.

Karışımı damlamasına izin vermeden olabildiğince kalın bir şekilde uygulayın.

Maskenin 20 ila 30 dakika kurumasına izin verin. Maskenin cildinizde kuruduğunu ve sıkılaştığını düşünüyorsanız daha önce çıkarın.

Cildinizi ılık suyla veya yumuşak, ıslak bir bez kullanarak durulayın.

Yüzünüzü durulayın ve kurulayın. Hafif bir nemlendirici uygulayın. KAHVE, BAL, LİMON MASKESİ ‘Kahve, bal, limon maskesi ne işe yarar?’ diyen binlerce kişi için bu maskenin bileşenlerinin neler yaptığını kısaca anlattık.

Kahve mükemmel bir peeling etkisi gösterir. Ölü hücrelerin uzaklaştırılmasına ve koyu halkaların azaltılmasına yardımcı olur. Kakaoda bulunan kükürt sivilce ile mücadelede yardımcı olur. Limon ve kafeinde bulunan C vitamini, bronzluğu gidermeye ve cildi aydınlatmaya yardımcı olur. 1/2 fincan kahve tozu

1/2 su bardağı kakao tozu

1 su bardağı tam yağlı süt

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı bal Yapılışı Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın.

Pürüzsüz bir macun elde edene kadar karıştırın.

Temizlenmiş yüzünüze uygulayın.

20 dakika sonra normal suyla yıkayın.

Bu haftada bir yapılabilir. YOĞURT, BAL, LİMON MASKESİ 2 yemek kaşığı yoğurt

1,2 çay kaşığı bal

1,2 damla limon Yoğurt, bal ve limonu kremsi bir macun elde edene kadar karıştırın. Ardından, bir fırça veya parmaklarınızla yüzünüze ve boynunuza uygulayın. Maskeyi 20 dakika açık bırakın ve ardından ılık suyla yıkayın. Nemlendirici uygulayın ve parlak, ışıltılı cildinizin tadını çıkarın! BAL, LİMON, KARBONAT MASKESİ 1 tatlı kaşığı limon suyu, 1 çorba kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı karbonatı karıştırın. 10 ila 15 dakika bekletin ve yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Karbonat, antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Balın nemlendirici özelliklerinin yanı sıra limon suyunun peeling özelliği ile birleştiğinde bu maske sivilcelerle savaşır ve cildin aydınlanmasını sağlar.

BAL,LİMON, ZEYTİNYAĞI MASKESİ NASIL YAPILIR? Bal nemi hapseder ve cildi iyileştiren doğal bir antibiyotiktir, limon suyu cilt tonunu eşitler ve sivilceyle savaşır ve zeytinyağı cildinize büyük miktarda nem verir. Cildiniz sivilceye yatkın, kuru, yağlı ve hatta hassas olsun, yüzünüz için tamamen doğal bir temizleyici oluşturmak için bu üç sağlıklı güçlü gıdayı karıştırabilirsiniz. Küçük bir kaseye 1 tatlı kaşığı limon suyu dökün. Limon suyuna 1 tatlı kaşığı bal ekleyin ve bal limon suyuna karışana kadar bir kaşıkla iyice karıştırın. 1 çay kaşığı zeytinyağı ile karıştırın ve üç malzemeyi de iyice birleşene kadar karıştırın. LİMON BAL MASKESİ ZARARLARI Birçok doğal içerik, iyileştirici özelliklere ve sağlıklı faydalara sahiptir. Ancak doğal içeriklerin bile yan etkileri olabilir. Bir şeyin doğal olması, size zarar veremeyeceği anlamına gelmez. Bal ve limon, çeşitli güzellik ve sağlık ürünlerinde bulunabilen popüler doğal maddelerdir. Ama yüzünüzde kullanmak güvenli mi? Limon oldukça asidiktir ve özellikle hassas cildiniz varsa ciltte tahrişe, kuruluğa ve güneşte hasara neden olabilir. Limonu güvenle kullanmanın anahtarı, cildinizde sadece küçük miktarlarda kullanmaktır.

Ayrıca yüzünüze limon veya bal uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölgesinde bir test yaptığınızdan emin olun. Yama testinden cildiniz kızarırsa, şişerse veya kaşınırsa, her iki bileşeni de kullanmayın.