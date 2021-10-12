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La Palma Adası'nda yanardağ felaketi! Yüzlerce kişi için tahliye kararı

12.10.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’ya bağlı La Palma Adası'nda 19 Eylül’den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı’ndan akan lavlar yerleşim yerlerine doğru ilerlerken 700'den fazla kişi daha evlerinden tahliye edildi.

La Palma Adası'nda yanardağ felaketi! Yüzlerce kişi için tahliye kararı

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5’inci adası La Palma’da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül’den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor. Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) Müdahale Komitesi, La Laguna'da 700'den fazla kişiye tahliye emri verdi.

"YENİ BİR ALANI TAHLİYE ETMEK ZORUNDA KALDIK"

Pevolca Müdahale Komitesi Direktörü Miguel Angel Morcuende, "Yeni bir alanı tahliye etmek zorunda kaldık. Lav yavaş ilerliyor. İnsanların kişisel eşyalarını ve değerli herhangi bir şeyi almak için zamanları olmalı" dedi.

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64 DEPREM MEYDANA GELDİ

İspanyol havaalanı operatörü AENA, Palma Havalimanının açık olduğunu, ancak bugün 11 uçuşun iptal edildiğini ve diğerlerinin de ertelendiğini duyurdu. İspanya Ulusal Jeoloji Enstitüsü ise Salı günü en güçlüsü 4.1 olan 64 sismik hareket kaydedildiğini belirtti.

6 BİN 700 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Lavlar bugüne kadar 600 hektarlık alanı yok ederken, 6 bin 700 civarında ada sakini de evlerinden tahliye edilmiş oldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Dün yanardağdan akan lavların bölgedeki bir çimento fabrikasına ulaşması sonucu çıkan yangından yükselen yoğun duman nedeniyle yaklaşık 3 bin kişiyi kapsayacak şekilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ise bugün kaldırıldı. Yerel yetkililer, dün zehirli dumanın solunmaması için halka evlerinde kalmaları, pencereleri ve klimaları kapatmaları yönünde uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: İHA

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İspanya
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