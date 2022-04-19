Labioplasti ile birçok problem tedavi edilebilir! Labioplasti nedir, faydaları nelerdir?

Labioplastinin genel işlevini ve şeklini iyileştirmek için kullanılan cerrahi bir prosedürdür. Labianın görünümünü ve işlevini iyileştirmek için doku düzeltilir ve yeniden şekillendirilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Barış Korkmaz, labioplasti nedir, hangi durumlarda uygulanır, avantajları nelerdir sizler için anlattı.

LABİOPLASTİ NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?

Labianın boyutu veya şekli konusunda rahatsız hissediliyorsa, kıyafetlerin üzerinden belli oluyorsa, sarkma nedeniyle ilişki ya da egzersiz sırasında ağrı hissediliyorsa labioplasti hastalar için uygun seçenek olabilir.

KAMA REZEKSİYONU

Klitoral kaputa yakın aşırı büyüme segmenti olan hastalarda kama rezeksiyon önerilir. Cerrah, V şeklindeki segmenti veya kamayı labia minoranın her iki yanından çıkarır. Bu prosedür, labia minör uzunluğundan fazla dokuyu çıkarmak için kullanılmaz ve pigmentasyon sorunlarını çözmez.

AZALTMA

Bu prosedür, fazla cildi çıkarmak veya tüm labia minör boyutunu küçültmek isteyenler için önerilir. Ayrıca pürüzlü kenarları ve rengi bozulmuş vajinal dudakları tedavi etmek için de kullanılır. Cerrah, işlem sırasında renksiz cildi çıkararak, tüm iç dudaklar boyunca fazla cildi keser.

LABİOPLASTİ NASIL YAPILIR?

Prosedür normalde lokal anestezi altında yapılır, ancak bazı hastalar için genel anestezi uygulanabilir. Labioplasti ek prosedürlerle birleştirilirse genel anestezi uygulanma olasılığı daha yüksektir.

Cerrahın tercihine göre neşter, radyofrekans veya lazerli kesici alet kullanılabilir. Bunlar arasında lazer ve radyofrekans cihazları şişlik, morluk ve kanamayı en aza indirir ve iyileşme süresini hızlandırır.

Cerrahi yöntemlerle fazla doku çıkarılır ve daha hoş bir görünüm için yeniden şekillendirilir. Son olarak, labia minorayı yerinde tutmak için emilebilir bir sütür yerleştirilir.

LABİOPLASTİ SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ

Hastalar genellikle labioplasti işlemi sonrası oluşan fonksiyonel ve estetik gelişmelerden memnun olurlar. Şişlik nedeniyle, sonuçlar hemen görünmeyebilir. Tam sonuçlar 2-3 hafta içinde fark edilir hale gelir. Operasyondan sonra birkaç saatlik dinlenmenin ardından hastalar genellikle aynı gün evine dönebilir.

1. gün: Enfeksiyonu önlemek için cerrahi bölgeyi temiz tutmak önemlidir. Hastalar işlemden 24 saat sonra bölgeyi temizleyebilirler. Hafif aktivitelere dönülebilir, yine de işten iki ila üç gün izin alınması gerekebilir. Kan pıhtılaşması riskini azaltmak için ilk birkaç gün yürüyüş çok önemlidir.

2-7. gün: İşlem sonrasında hafif morarma ve şişlik olması normaldir. Bunun tamamen ortadan kalkması 2-3 haftayı bulabilirken, 3 gün içinde dağılmalıdır. Rahatsızlık hafif ila orta şiddettedir ve iltihap önleyici ilaçlar reçete edilebilir. Hastalar ayrıca iltihabı ve rahatsızlığı azaltmak için cerrahi bölgeye buz uygulayabilirler. İşlemden bir hafta sonra biraz lekelenme normaldir.

2-6. hafta: Hastalar, önümüzdeki birkaç hafta boyunca rutinlerine yavaş yavaş aktiviteler ekleyebilirler. Kendiliğinden eriyen dikişler kullanılırsa dikişlerin alınmasına gerek olmayabilir. Dikişler genellikle üç hafta içinde çözülür.

6. hafta: Hastalar yorucu aktivitelere devam edebilir ve cinsel ilişkiye girebilir. Tam 6 hafta bekleyememek, cerrahi bölgeye çok fazla yük bindirerek yeniden açılmasına neden olabilir.

Labioplastinin sonuçları kalıcıdır ve hasta memnuniyeti en yüksek operasyonlar arasında yer alır.



