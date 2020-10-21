HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya müebbet hapis

‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kadıköy’de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan milli kick boksçu Berke Şahin ve arkadaşı, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Kadıköy’de 8 Eylül 2019 tarihinde bir mekandan çıktıkları sırada kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan milli kick boksçu Berke Şahin ve 2 arkadaşının yargılandığı dava karara bağlandı.Anadolu 8.

Kadıköy’de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan milli kick boksçu Berke Şahin ve arkadaşı, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kadıköy’de 8 Eylül 2019 tarihinde bir mekandan çıktıkları sırada kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan milli kick boksçu Berke Şahin ve 2 arkadaşının yargılandığı dava karara bağlandı.
Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya’nın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, hayatını kaybeden Ömer Özdemir’in babası Hüseyin Özdemir ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Benim hala yüreğim yanıyor”
Duruşmada söz alan baba Hüseyin Özdemir, “Orada benim evladım değil sizin evladınız da olabilirdi. Benim yüreğim hala yanıyor. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi. Bunun üzerine Özdemir ailesinin avukatı söz alarak, “Her bir sanık yönünden ağır bir cezalandırma kararı verilmesini ve haklarında herhangi bir yasal takdiri indirim uygulanmamasını talep ederiz” diye konuştu.
Esas hakkında beyanı sorulan sanık Berke Şahin’in avukatı, “Müvekkil öldürme kastı ile hareket etmemiştir. Haksız tahrik altında hareket etmiştir. Evden çıkarken de ‘bugün ben birini öldüreyim’ düşüncesiyle çıkmamıştır. 18 yaşına kadar karakolun önünden bile geçmemiştir. Kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için gidip çıkışta kız arkadaşına laf atıldığı için bir anlık sinirle olay gerçekleşmiştir” dedi. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

“Psikolojim alt üst oldu”
Son sözü sorulan tutuklu sanık Berke Şahin, “Çok pişmanım, üzgünüm. Psikolojim alt üst oldu. Son karar sizindir. Affınıza sığınıyorum” dedi. Sanık Tevfik Karakaya ise, “Evimin önünde gelişen ve istemeden karıştığım olaydan dolayı üzgünüm. Benim amacım bu olaya engel olmaktı” diye konuştu.

Milli kick boksçu ve arkadaşına müebbet hapis
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Berke Şahin ve Tevfik Karakaya’yı maktul Ömer Özdemir’e yönelik eylemlerinden dolayı ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların olay sonrası kaçması ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
Berke Şahin’i motosikletine alarak maktulü takip ettiği gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Okan Canyurt hakkında ise kasten öldürme suçuna yardımdan 9 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, milli kick boksçu Berke Şahin’in 8 Eylül 2019 tarihinde kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy’de bir mekanda çıktıkları sırada, Ömer Özdemir ve arkadaşının Şahin’in kız arkadaşına laf attıkları anlatıldı. Berke Şahin’in bir süre sonra maktul Ömer Özdemir’in yanına gelerek yumruklar savurmaya başladığı, maktulün aldığı darbeler üzerine olay yerinden kaçtığı, Berke Şahinin arkadaşı Okan Canyurt’un motosikletiyle kaçan Ömer Özdemir’i takip ettiği ve güvenlik kulübesine sığınmaya çalışan Özdemir’i yakalayarak bıçakladığı belirtildi. Olay yerine gelen arkadaşı Tevfik Karakaya’nın da yerde yatan Ömer Özdemir’e tekme ve yumrukla vurduktan sonra, geldikleri motosiklet ile olay yerinden ayrıldıkları anlatıldı. Maktulün aldığı bıçak darbeleri, tekme ve yumrukların etkisiyle fenalaştığı, hastaneye kaldırılan maktulün hayatını kaybettiği kaydedildi.
İddianamede, Berke Şahin ve Tevfik Karakaya’nın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Okan Canyurt’un ise “kasten öldürmeye yardım etme” suçundan 10 yıldan 15 yıla hapisle cezalandırılması talep edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Yaptığı büyük tepki çekmişti! Hapis cezası istendiYaptığı büyük tepki çekmişti! Hapis cezası istendi
Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!
En Çok Okunan Haberler
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Paranızı geri alabilirsiniz
Paranızı geri alabilirsiniz
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Diğer Haberler
Kadıköy'de laf atma cinayetinde yeni gelişme! Milli Kick boksçu için karar verildi
Milli Kick boksçu için karar verildi
Türk profesörün koronavirüs aşısı, Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak
Türk profesörün korona aşısı Türkiye'de gönüllülere uygulanacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günde tahminen 10 bin vaka var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günde tahminen 10 bin vaka var
Başına zorla kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı! Hapis cezası istendi
Yaptığı büyük tepki çekmişti! Hapis cezası istendi
Bakan Karaismailoğlu: Türksat5A’yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz
Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: Uzaya göndereceğiz
Okullar çevresinde endişelendiren görüntü
Okullar çevresinde endişelendiren görüntü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.