‘Laf atma’ cinayetinde milli kick boksçuya müebbet hapis

Kadıköy’de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan milli kick boksçu Berke Şahin ve arkadaşı, “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy’de 8 Eylül 2019 tarihinde bir mekandan çıktıkları sırada kız arkadaşına laf attığı iddiasıyla çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan milli kick boksçu Berke Şahin ve 2 arkadaşının yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Berke Şahin ve Tevfik Karakaya’nın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, hayatını kaybeden Ömer Özdemir’in babası Hüseyin Özdemir ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“Benim hala yüreğim yanıyor”

Duruşmada söz alan baba Hüseyin Özdemir, “Orada benim evladım değil sizin evladınız da olabilirdi. Benim yüreğim hala yanıyor. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi. Bunun üzerine Özdemir ailesinin avukatı söz alarak, “Her bir sanık yönünden ağır bir cezalandırma kararı verilmesini ve haklarında herhangi bir yasal takdiri indirim uygulanmamasını talep ederiz” diye konuştu.

Esas hakkında beyanı sorulan sanık Berke Şahin’in avukatı, “Müvekkil öldürme kastı ile hareket etmemiştir. Haksız tahrik altında hareket etmiştir. Evden çıkarken de ‘bugün ben birini öldüreyim’ düşüncesiyle çıkmamıştır. 18 yaşına kadar karakolun önünden bile geçmemiştir. Kız arkadaşının doğum gününü kutlamak için gidip çıkışta kız arkadaşına laf atıldığı için bir anlık sinirle olay gerçekleşmiştir” dedi. Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.