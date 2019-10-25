HABER

Lağım çukuruna düşen çocuğu annesi saniyeler içinde kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 09:54 | Son Güncelleme

Rusya’da annesiyle birlikte parkta yürüyen çocuk rögar kapağı ters dönünce kuyuya düştü.

Rusya’da annesiyle birlikte parkta yürüyen çocuk rögar kapağı ters dönünce kuyuya düştü. Anne, çukura düşen çocuğunu saniyeler içerisinde kurtardı.
Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bir parkta yürüyüş yapan anne, 3 yaşındaki çocuğunu bebek arabasından indirerek yürümeye başladı. Anne kaldırımda bebek arabasını iterek yürürken çocuk ise çimenlerin üzerinden yürümeye devam etti. Tam bu sırada çocuk çimlerin arasındaki rögar kapağına bastı. Kapak bir anda ters dönünce çocuk kuyuya düştü. Çocuğu kuyuya düşen anne ise hemen rögar kapağını kaldırarak çocuğunu kuyudan çıkarmaya çalıştı.
Oldukça derin olan çukura uzanan anne, çocuğunu çukurdan kollarını tutarak çıkardı. Bu sırada parkta bulunan kadınlar da annenin yardımına koştu. Yaşanan olay kameralar tarafından kaydedilirken çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte başlayan soruşturmanın detaylarında ise annenin hızlı davranması sayesinde çocuğun hayatının kurtulduğu, ihmalin bulunduğu gerekçesiyle birçok yetkilinin ifadesinin alındığı açıklandı.

Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz... Bilim adamları son noktayı koydu! Günde 2 kez yerseniz...
Irak’ta gösteriler yeniden başladıIrak’ta gösteriler yeniden başladı
Jeneratör devreye girince gaspçının kimliği ortaya çıktıJeneratör devreye girince gaspçının kimliği ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı

Bakırköy'de tren yolundaki köprüye çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Bakırköy'de tren yolundaki köprüye çarpan tır devrildi: 1 yaralı

3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan genç beyin kanaması geçirdi

Bursa'da dehşet! Sopalarla bayıltana kadar dövdüler

Foseptik kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti

2,5 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

Şehit babasından, HDP'li Temelli'ye tepki

8 yaşındaki komşu kızına ahırda cinsel istismar iddiası!

8 yaşındaki komşu kızına ahırda cinsel istismar iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.