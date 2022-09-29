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  4. Laleli'de tramvayda tehlikeli yolculuk! Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi... O anlar kamerada

Laleli'de tramvayda tehlikeli yolculuk! Küçük çocuk yürekleri ağza getirdi... O anlar kamerada

29.09.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Laleli mevkiinde 6 yaşındaki çocuğun tramvaya tutunarak yaptığı yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yürekleri ağza getiren görüntülerde çocuğun tramvayın durmasını bile beklemeden ayaklarını sarkıtarak indiği görüldü.

Bağcılar-Kabataş tramvay hattı Laleli mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde 6 yaşında bir çocuğun tramvayın arkasına tutunarak yolculuk yaptığı görüldü. Trafikteki bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, çocuğun tehlikeye aldırış etmeden dakikalarca tramvayın arka kısmındaki kısma tutunarak yolculuk yaptığı görülüyor.

Çocuğun tramvaydan inmek için bile durmasını beklemediği dikkat çekiyor. Çocuk tramvaydan inerken önce ayaklarını sarkıtıp, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra, ellerini bırakıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul laleli tramway
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