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Laodikya Antik Kenti, Efes standartlarına çıkarılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 13:15 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: -"(Laodikya Antik Kenti kazıları) Kazıları biraz daha hızlandırıp, 4-5 yıl içerisinde inşallah Efes standardında marka antik şehir yaratabiliriz" - Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek: - "Bin 906 yıllık imparator heykeli bulduk. Bu heykelin dünyada tek olması bakımında önemli. Bu ölçülerde ve üzerindeki işlemelerle benim bildiğim dünyada böyle bir eser yok"

DENİZLİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Laodikya Antik Kenti'nde süren kazılara ilişkin, "Kazıları biraz daha hızlandırıp, 4-5 yıl içerisinde inşallah Efes standardında marka antik şehir yaratabiliriz." dedi.

Bakan Ersoy, Denizli programı kapsamında teleferikle Bağbaşı Yaylası'na çıktı, burada yapılan tesis hakkında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan bilgi aldı.

Daha sonra Pamukkale ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan ve 2013 yılında UNESCO'nun geçici kültür mirası listesine alınan Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret ederek, çalışmaları inceleyen Bakan Ersoy, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ersoy, antik kentteki çalışmaların hızlı ilerlediğini, bakanlık olarak gereken özeni göstereceklerini belirterek, yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy, "Daha önceki ziyaretlerimde söylemiştim, projesini layıkıyla uygulayan hocaların bir sonraki dönemde katkı oranlarını yükselterek daha hızlı çalışabilmeleri için daha geniş kadrolar planlayacağız. Bu yıl içerisinde buraya sık sık geleceğim. Bu hızla devam ederlerse eminim daha geniş katkılarla önümüzdeki yıl devam edecekler gibi gözüküyor." diye konuştu.

Laodikya Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına değinen Ersoy, şunları söyledi:

"Kazıları biraz daha hızlandırıp, 4-5 yıl içerisinde inşallah Efes standardında marka antik şehir yaratabiliriz, diye düşünüyorum. Görülebilecek ve ziyaret edilebilecek yerler arttıkça yurt dışından aldıkları yabancı ziyaretçi sayılarında da artış oluyor. O açıdan başarılı bir uygulama Laodikya. Bizde katkı vermeye devam edeceğiz."

- İmparator Trajan'ın heykeli

Antik kentteki çalışmalar hakkında bilgiler veren Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek de kazıda buldukları Roma İmparatoru Marcus Ulpius Nerva Traianus'un (Trajan), 3 metre uzunluğundaki heykelinin benzersiz olduğuna işaret etti.

Dünyanın her yerinden insanların heykeli görmek için buraya geleceğine inandığını aktaran Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bin 906 yıllık imparator heykeli bulduk. Her şeyden önemlisi heykelin yarım daire formlu bir çeşme içerisine konulmuş ve altından suyun akıyor olduğunu tahmin ediyoruz. İmparatorun burada bolluk ve bereketi sağlayan biri olması önemli. Antik dünyanın en önemli ve uzun su yasası bu heykelle birlikte ortaya çıkarıldı. Heykelin M.S. 113 yılında yapıldığı ortaya çıkıyor. İmparator M.S. 117 yılında ölüyor. Gerçekten sanat yönüyle ve bu büyüklükte heykel henüz bulunamadı. Burada, yanındaki kişinin Datça savaşında esir düştüğünü görüyoruz. İmparator kalite yönüyle belki de bu imparatoru gören bir sanatçı tarafından yapılmış olması gerekiyor. Bu heykel bölgenin bereketini ve bolluğunu sembolize eder şekilde kıvrık dal, yaprak bulunuyor. Bu heykelin dünyada tek olması bakımında önemli. Bu ölçülerde ve üzerindeki işlemelerle benim bildiğim dünyada böyle bir eser yok. "

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