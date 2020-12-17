Lapa lapa dökülen kepeğe son! Kimyasal kullanmadan sirke ve limon suyu ile...

Kafanızdan düşen lapa lapa kepeğin nasıl can sıkıcı bir sorun olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kepekle mücadele edebilen ancak hormon ve diğer zararlı bileşenleri içermeyen çareleri araştırmak için zaman ayırdık.

LİMON SUYU VE PORTAKAL KABUĞU

Portakal kabuğu, vücudunuzu olumlu yönde etkileyebilecek kalsiyum, magnezyum, C vitamini ve diyet lifleri içerir. Kepek tedavisi için tarif aşağıdaki gibidir:

Portakal kabuklarını alın ve bir kaseye koyun. Daha sonra içine limon suyu sıkın. Malzemeleri macun haline gelene kadar öğütün. Macunu saç derinize uygulayın ve 30 dakika bekletin. Şampuanla yıkayın.

ASPİRİN VE ŞAMPUAN KARIŞIMI

Aspirin, kepek önleyici şampuanlarda da kullanılan salisilik asit içerir. Kepekle mücadelede en başarılı bileşenlerden biri olduğuna inanılıyor, hepsi de aşırı kepek pullarını soyma ve aşırı yağı önleme kabiliyeti nedeniyle.

Kepek üzerinde aspirin kullanmak için, birkaç aspirin tabletini ince bir toz haline getirin ve normal şampuanınızın bir kısmı ile karıştırın. Karışımı saça uygulayın ve birkaç dakika bekletin, ardından durulayın.

ÇEMEN OTU TOHUMLARI

Çemen otu tohumları, anti-enflamatuar, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahiptir. Çemen otu yardımıyla kepekle savaşmak için şu basit tarifi izlemeniz gerekir: