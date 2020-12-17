Lapa lapa dökülen kepeğe son! Kimyasal kullanmadan sirke ve limon suyu ile...

Kafanızdan düşen lapa lapa kepeğin nasıl can sıkıcı bir sorun olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kepekle mücadele edebilen ancak hormon ve diğer zararlı bileşenleri içermeyen çareleri araştırmak için zaman ayırdık.
Portakal kabuğu, vücudunuzu olumlu yönde etkileyebilecek kalsiyum, magnezyum, C vitamini ve diyet lifleri içerir. Kepek tedavisi için tarif aşağıdaki gibidir:
Portakal kabuklarını alın ve bir kaseye koyun. Daha sonra içine limon suyu sıkın.
Malzemeleri macun haline gelene kadar öğütün.
Macunu saç derinize uygulayın ve 30 dakika bekletin.
Aspirin, kepek önleyici şampuanlarda da kullanılan salisilik asit içerir. Kepekle mücadelede en başarılı bileşenlerden biri olduğuna inanılıyor, hepsi de aşırı kepek pullarını soyma ve aşırı yağı önleme kabiliyeti nedeniyle.
Kepek üzerinde aspirin kullanmak için, birkaç aspirin tabletini ince bir toz haline getirin ve normal şampuanınızın bir kısmı ile karıştırın. Karışımı saça uygulayın ve birkaç dakika bekletin, ardından durulayın.
Çemen otu tohumları, anti-enflamatuar, antimikrobiyal ve antioksidan özelliklere sahiptir. Çemen otu yardımıyla kepekle savaşmak için şu basit tarifi izlemeniz gerekir:
Küçük bir kap suya biraz tohum koyun ve bir gece bekletin.
Sabah, tohumları macun kıvamında bir madde haline getirin ve biraz limon suyu ekleyin. İyice karıştırın.
Macunu saç derinize ve saçınıza uygulayın ve 30 dakika kurumaya bırakın.
1 tam muz ve 2 bardak elma sirkesine ihtiyacınız olacak. Muzu soyun, elma sirkesini ekleyin ve bir macun elde edene kadar iyice karıştırın. Ardından bu macunu saçınıza nazikçe masaj yapın ve tamamen kapladığından emin olun. 20 dakika sonra maskeyi ılık su ve normal şampuanınızla durulayın.
2 yemek kaşığı hindistancevizi yağını ısıtın ve limon suyuyla eşit oranda karıştırın.
Karışımı kafa derinize uygulayın ve onunla nazikçe masaj yapın.
Hardal yağı, iyi bilinen bir antimikrobiyal ve antifungal özelliklere sahiptir. Jojoba yağı mineraller açısından zengindir ve nemlendirici bir etkiye sahiptir. 1 çorba kaşığı jojoba yağı ile karıştırılmış 1 çorba kaşığı hardal yağı kepeği tedavi etmek için iyi bir maske yapar. Karışımı saç derinize uygulayın ve nazikçe masaj yapın, ardından normal şampuanınızla durulayın. Hardal yağı bazı insanlar için güçlü bir tahriş edici olarak kabul edildiğinden, uygulamadan önce küçük bir yerde test yapmanız tavsiye edilir.
Yoğurt, tüm saç tipleri için etkilidir ve saç maskesi olarak uygulandığında kepekle mücadeleye yardımcı olur. Yoğurt ve biraz limon suyunu karıştırın ve 20 dakika boyunca saçınıza maske olarak uygulayın, ardından ılık suyla durulayın.
Sarımsak, antifungal ve maya karşıtı özellikleriyle bilinir. 1 çorba kaşığı balla karıştırılarak macun kıvamına getirilmiş birkaç diş sarımsak, iyi bir kepek önleyici çare olarak hizmet eder. Bu macunu saçınızın köklerine uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ardından karışımı şampuanla durulayın.
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