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Lapa lapa yağan kar, köpeğin 'örtü' oldu

21.02.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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Lapa lapa yağan kar, köpeğin 'örtü' oldu

Ardahan'da lapa lapa yağan karın ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin önünde uyuyan köpeğin yağış sonrası tamamen karla kaplandığı anlar kameralara yansıdı.

Ardahan'da lapa lapa kar yağışının ardından ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Bir iş yerinin önündeki battaniyede yatan köpek, havanın da güneşli olmasını fırsat bilerek uyumaya başladı. Kısa süre sonra başlayan ve lapa lapa yağan kara rağmen uyumayı sürdüren köpek, beyaz örtünün altında kaldı. Uzaktan bakıldığında hiç fark edilmeyen köpek bir süre sonra uyandığında karla kaplandığını fark etti. Ardından da yerinden kalkınca üzerindeki karlar döküldü. Köpek daha sonra sahibi tarafından garaja alındı. O anlar ise kameraya yansıdı.

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(DHA)

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