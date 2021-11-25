Laparoskopi nedir, hangi teşhis ve tedavilerde kullanılır? İşte laparoskopinin jinekolojideki avantajları

Jinekolojik laparoskopi açık cerrahiye bir alternatiftir. Pelvik bölgenizin içine bakmak için bir laparoskop kullanır. Açık cerrahi genellikle büyük bir kesi gerektirir.

Laparoskop, ince, ışıklı bir teleskoptur. Doktorunuzun vücudunuzun içini görmesini sağlar. Teşhis amaçlı laparoskopi; endometriozis veya miyom gibi durumlarınız olup olmadığını belirleyebilir. Ayrıca bir tedavi şekli olabilir. Minyatür aletlerle doktorunuz çeşitli ameliyatlar yapabilir. Bu ameliyatlar: Yumurtalık kisti çıkarılması, cerrahi kontrasepsiyon olan tüp ligasyonu ve histerektomidir.

Laparoskopi genellikle açık ameliyattan daha kısa bir iyileşme süresine sahiptir. Ayrıca daha küçük izler bırakır.

JİNEKOLOJİK LAPAROSKOPİ NEDENLERİ

Laparoskopi tanı, tedavi veya her ikisi için de kullanılabilir. Bir teşhis prosedürü bazen tedaviye dönüşebilir.

Tanısal laparoskopi için bazı nedenler şunlardır: Açıklanamayan pelvik ağrı, açıklanamayan kısırlık ve pelvik enfeksiyon öyküsü...

Laparoskopi kullanılarak teşhis edilebilecek durumlar şunlardır: Endometriozis, rahim fibroidleri, yumurtalık kistleri veya tümörleri, dış gebelik, pelvik apse veya irin, pelvik adezyonlar veya ağrılı skar dokusu, kısırlık, pelvik inflamatuar hastalık, üreme kanserleri...

Bazı laparoskopik tedavi türleri ise şunları içerir: Histerektomi veya uterusun çıkarılması, yumurtalıkların çıkarılması, yumurtalık kistlerinin çıkarılması, fibroidlerin çıkarılması, miyomlara kan akışını bloke etmek, endometriozis için bir tedavi olan endometriyal doku ablasyonu, yapışma giderme, tüp ligasyonu adı verilen bir doğum kontrol ameliyatının tersine çevrilmesi, sarkmış bir uterusu tedavi etmek için tonoz süspansiyonu.

PROSEDÜR NASIL UYGULANIR?

Laparoskopi hemen hemen her zaman genel anestezi altında yapılır. Bu, prosedür için uyuyacağınız anlamına gelir. Ancak aynı gün eve gidebilirsiniz. Uyuduğunuzda, idrarınızı toplamak için kateter adı verilen küçük bir tüp yerleştirilecektir. Karnınızı karbondioksit gazı ile doldurmak için küçük bir iğne kullanılacaktır. Gaz, karın duvarını organlarınızdan uzak tutar ve bu da yaralanma riskini azaltır.

Cerrahınız göbeğinizde küçük bir kesi yapar ve görüntüleri ekrana ileten laparoskopu yerleştirir. Bu, doktorunuza organlarınızın net bir görünümünü verir. Bundan sonra ne olacağı, prosedürün türüne bağlıdır. Teşhis için doktorunuz bir göz atabilir ve ardından yapılabilir. Ameliyata ihtiyacınız varsa, başka kesiler yapılacaktır. Aletler bu küçük deliklerden geçirilecektir. Daha sonra laparoskop kılavuz olarak kullanılarak ameliyat gerçekleştirilir. İşlem bittiğinde tüm aletler çıkarılır, kesiler dikişlerle kapatılır ve ardından bandajlanır ve gözetim altına alınır.

LAPAROSKOPİ SONRASI İYİLEŞME

İşlem bittiğinde anestezinin etkisi geçene kadar gözetim altında kalırsınız. Kendi başınıza idrar yapana kadar bekletilirsiniz. İdrar yapma zorluğu, kateter kullanımının olası bir yan etkisidir.

İyileşme süresi değişir. Hangi prosedürün gerçekleştirildiğine bağlıdır. Ameliyattan birkaç saat sonra genellikle eve gidilebilir. Ancak bazı durumlarda bir veya daha fazla gece hastanede kalmanız gerekebilir.

Ameliyata bağlı olarak, birkaç gün veya hafta dinlenmeniz söylenebilir. Normal aktivitelere dönmek bir ay veya daha fazla sürebilir. Laparoskopinin ciddi komplikasyonları nadirdir. Doktorunuz sizin durumunuza özel daha ayrıntılı bilgi verecektir.

