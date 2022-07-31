Lastik değiştirmek isterken canından oldu! O anları eşi çaresizce izledi

Kocaeli TEM Otoyolu’nda otomobilinin lastiğini değiştirmek için aracından inen sürücüye kamyonet çarptı. Ardından başka bir aracın üzerinden geçtiği sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇARESİZCE YAŞANANLARI İZLEDİ

Kaza, TEM Otoyolu İzmit ilçesi Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cahit Özen (67) idaresindeki otomobilin sağ ön lastiği patladı. Lastik değiştirmek için aracından inen Özen’e plakası öğrenilemeyen bir kamyonet çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Cahit Özen yolun ortasına savruldu. O sırada seyir halinde olan O.K. hakimiyetindeki otomobil, yerde yatan Cahit Özen’in üzerinden geçti. Otomobilin içerisinde bulunan Cahit Özen’in eşi ise çaresizce yaşananları izledi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cahit Özen’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Özen’in cansız bedeni cenaze nakil aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan dolayı otoyolda uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)





