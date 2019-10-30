Lastik-İş Genel Başkanı Karacan'ın öldürülmesine ilişkin dava

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanık Sedat Uzunlar'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmayı Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ile Karacan'ın yakınları da izledi.

Mahkeme heyeti, olay yeri keşif ile Kriminal Daire Başkanlığından raporların gelmesinin ardından dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek, eksik hususların tamamlanması için duruşmayı 18 Aralık'a erteledi.

Tutuklu sanığın bu halinin devamına, olay yerini gören güvenlik kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına hükmetti.

Sanık Uzunlar'ın avukatları da daha önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini ve olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Söz alan tutuksuz sanık avukatları da olay yerini gören güvenlik kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığından rapor alınması ve dosyadaki eksik hususların tamamlanması talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Uzunlar da savunmasını yazılı olarak göndermek istediğini dile getirerek, takdiri mahkemeye bıraktığını kaydetti.

Söz verilen tutuksuz sanıklar da bu aşamada diyecek bir hususlarının olmadığını söyledi.

- Süreç

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan lastik fabrikasını 13 Kasım 2018'de ziyarete gelen Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, iş yeri temsilciliği binasında henüz belirlenemeyen nedenle fabrikada çalışan işçilerden Sedat Uzunlar'ın silahlı saldırısına uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi O.B. ve M.S, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı.

Ağır yaralanan Karacan ile O.B. ve M.S, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, Karacan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan Uzunlar, 14 Kasım 2018'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

- İddianameden

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 29 sayfalık iddianamede, tutuklu sanık Sedat Uzunlar hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıldan 30 yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, tutuksuz 7 sanığın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14'er yıla, "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

