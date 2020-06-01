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Latin Amerika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2020 11:17 | Son Güncelleme

Nüfusu 600 milyonu aşan Latin Amerika bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyonu, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

Latin Amerika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti

Ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, Latin Amerika'da 1 milyon 13 bin 538 kişide görülen virüs, 51 bin 202 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Dünyada ABD'den sonra en çok vakanın tespit edildiği ve salgının Latin Amerika'daki "merkez üssü" olarak nitelenen Brezilya'da 514 bin 849 vaka sayısıyla bölgedeki vakaların yarısının, virüs kaynaklı 29 bin 314 ölüm sayısıyla da bölgedeki ölümlerin çoğunun görüldüğü ülke olarak öne çıkıyor.

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