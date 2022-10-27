HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Latin Amerikalı dışişleri bakanları Arjantin'de bir araya geldi

Latin Amerikalı dışişleri bakanları Arjantin'de bir araya geldi

27.10.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Latin Amerikalı dışişleri bakanları Arjantin'de bir araya geldi

Latin Amerikalı dışişleri bakanları Arjantin'de bir araya geldi

Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero, Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) Dışişleri Bakanları Toplantısında yaptığı konuşmada, bölgesel birlik ve kalkınma çağrısı yaptı.

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin dışişleri bakanları, Arjantin'de düzenlenen Birleşmiş Milletler'e bağlı Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu'nun (CEPAL/ECLAC) 39. Oturumları kapsamında başkent Buenos Aires'te bir araya geldi.

Bakanların, dünyadaki ve Latin Amerika bölgesindeki mevcut durumu değerlendirdiği CELAC Dışişleri Bakanları Toplantısına Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katıldı.

Bakan Cafiero, toplantının açılış konuşmasında, "Pandemiyle oluşan koşullar ve coğrafi olarak uzak olmasına rağmen, ekonomilerimizi etkileyen yakın sonuçlar doğuran savaş, çevresel bozulma, büyümenin itici gücü olarak küreselleşmenin son zamanlarda zayıflaması, tüm bunlar bu toplantı çerçevesinde ele alınacak konulardır." dedi.

Bölge ülkelerinin karşılaştığı zorlukları hatırlatan Cafiero, "Bu toplantı, kıtamızın sosyal adaletle ekonomik kalkınmadan geçmesi için tartışmaları ve perspektifleri zenginleştiriyor. Entegrasyon olmadan zorluklarımızın üstesinden gelinemeyeceğini biliyoruz. Sebep olmadığımız, kaçınılmaz olmayan krizlerin sonuçlarıyla yüzleşmeliyiz." diye konuştu.

Cafiero, bölgesel birlik çağrısı yaptığı konuşmasında, "Finansal tek taraflılığın bir dış politika biçimi olduğu, bölgemizin üretim zincirlerinin ayakta kaldığı bir dünyada, sanayilerimizi geliştirmeliyiz, bu herhangi bir siyasi varlığın bayrağı değil, farklılıkları gidermek için acil bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.

Latin Amerika'nın zengin kaynaklarına vurgu yapan Cafiero, "Lityum gibi stratejik doğal kaynaklara sahibiz, Arjantin-Bolivya-Şili üçgeni dünya lityum rezervlerinin yüzde 56'sını temsil ediyor. Üretim zincirlerinin entegrasyonunu desteklemeliyiz." şeklinde konuştu.

Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu, ekonomik araştırmalar yapmak ve bölgenin ekonomik-sosyal kalkınmasını desteklemek amacıyla 1948'de kuruldu.

Merkezi Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan komisyonun 46 üye ile 14 ortak ülkesi bulunuyor.

Türkiye'nin CEPAL üyeliği 2017 yılında onaylanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk, Twitter merkezine girerken elinde lavabo taşıdıElon Musk, Twitter merkezine girerken elinde lavabo taşıdı
Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...Hepsi aynı evden çıktı! 1 milyondan fazla euro ve 900 bin dolar...
Türkiye ile İsveç arasında kritik temas!Türkiye ile İsveç arasında kritik temas!
Anahtar Kelimeler:
Arjantin

En Çok Okunan Haberler

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

'İnanılmaz, inanılmaz!' Devler Ligi'nde görülmemiş olay!

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Her lokması zehir saçıyor: DNA'ya zarar veriyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.