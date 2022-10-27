Latin Amerikalı dışişleri bakanları Arjantin'de bir araya geldi

Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero, Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) Dışişleri Bakanları Toplantısında yaptığı konuşmada, bölgesel birlik ve kalkınma çağrısı yaptı.

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin dışişleri bakanları, Arjantin'de düzenlenen Birleşmiş Milletler'e bağlı Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu'nun (CEPAL/ECLAC) 39. Oturumları kapsamında başkent Buenos Aires'te bir araya geldi.

Bakanların, dünyadaki ve Latin Amerika bölgesindeki mevcut durumu değerlendirdiği CELAC Dışişleri Bakanları Toplantısına Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katıldı.

Bakan Cafiero, toplantının açılış konuşmasında, "Pandemiyle oluşan koşullar ve coğrafi olarak uzak olmasına rağmen, ekonomilerimizi etkileyen yakın sonuçlar doğuran savaş, çevresel bozulma, büyümenin itici gücü olarak küreselleşmenin son zamanlarda zayıflaması, tüm bunlar bu toplantı çerçevesinde ele alınacak konulardır." dedi.

Bölge ülkelerinin karşılaştığı zorlukları hatırlatan Cafiero, "Bu toplantı, kıtamızın sosyal adaletle ekonomik kalkınmadan geçmesi için tartışmaları ve perspektifleri zenginleştiriyor. Entegrasyon olmadan zorluklarımızın üstesinden gelinemeyeceğini biliyoruz. Sebep olmadığımız, kaçınılmaz olmayan krizlerin sonuçlarıyla yüzleşmeliyiz." diye konuştu.

Cafiero, bölgesel birlik çağrısı yaptığı konuşmasında, "Finansal tek taraflılığın bir dış politika biçimi olduğu, bölgemizin üretim zincirlerinin ayakta kaldığı bir dünyada, sanayilerimizi geliştirmeliyiz, bu herhangi bir siyasi varlığın bayrağı değil, farklılıkları gidermek için acil bir ihtiyaçtır." ifadelerini kullandı.

Latin Amerika'nın zengin kaynaklarına vurgu yapan Cafiero, "Lityum gibi stratejik doğal kaynaklara sahibiz, Arjantin-Bolivya-Şili üçgeni dünya lityum rezervlerinin yüzde 56'sını temsil ediyor. Üretim zincirlerinin entegrasyonunu desteklemeliyiz." şeklinde konuştu.

Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu, ekonomik araştırmalar yapmak ve bölgenin ekonomik-sosyal kalkınmasını desteklemek amacıyla 1948'de kuruldu.

Merkezi Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan komisyonun 46 üye ile 14 ortak ülkesi bulunuyor.

Türkiye'nin CEPAL üyeliği 2017 yılında onaylanmıştı.

