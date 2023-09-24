Lavrov'dan flaş çıkış! "Batı bizimle doğrudan savaş halinde..." Rusya'da çocuk askerler eğitimde!

CNN'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa Batılı devletlerin açık bir şekilde müdahale ettiğini belirterek, "Buna hibrit bir savaş diyebiliriz ama bu gerçeği değiştirmiyor. Ukraynalıları yem olarak kullanarak bizimle etkin bir şekilde düşmanlık yürütüyorlar." dedi.
Ayrıca Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin önerdiği barış çerçevesini "uygulanabilir değil" diyerek reddetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca Kremlin'in aldatıldığını hissettiğini söyleyerek Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasına geri dönme olasılığını 'imkansız' olarak niteledi.
Lavrov, "Bu anlaşmadan ayrılmamızın ve anlaşmanın sona ermesinin temel nedeni, bize vaat edilen her şeyin bir aldatmacaya dönüşmesidir" dedi.
CNN'de yer alan habere göre, Telegram'da paylaşılan görüntülerde üniformalı öğrencilerin Rus askeri birlikleriyle eğitim aldığı görülüyor.
Bu kapsam içerisinde öğrencilerin, siper kazma, el bombası ve ateş etme konularında eğitildikleri düşünülüyor.
CNN iddialarına göre, Rusya genelinde okullarda gençlerden oluşan "gönüllü birlikler" kuruluyor ve çocuklar savaşa hazırlanıyor.
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