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Lavrov'dan flaş çıkış! "Batı bizimle doğrudan savaş halinde..." Rusya'da çocuk askerler eğitimde!

24.09.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) zirvesi sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Lavrov, Batı'nın Rusya'yla doğrudan bir savaşta olduğunu ve Ukrayna'nın yem olarak kullanıldığını ifade etti. Öte yandan sosyal medya kanalı Telegram'dan paylaşılan görüntülerde, Rus çocukların savaş eğitimi aldıkları görüldü.

Lavrov'dan flaş çıkış! "Batı bizimle doğrudan savaş halinde..." Rusya'da çocuk askerler eğitimde!
  1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ana konusu ikinci senesine giren Ukrayna-Rusya savaşı üzerine yoğunlaştı. Genel Kurul'da birçok lider barış çağrısında bulunurken, Moskova cephesinden ortalığı karıştıran bir açıklama geldi.

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"UKRAYNA YEM, BATI BİZİMLE DOĞRUDAN SAVAŞTA..."

CNN'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa Batılı devletlerin açık bir şekilde müdahale ettiğini belirterek, "Buna hibrit bir savaş diyebiliriz ama bu gerçeği değiştirmiyor. Ukraynalıları yem olarak kullanarak bizimle etkin bir şekilde düşmanlık yürütüyorlar." dedi.

Ayrıca Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin önerdiği barış çerçevesini "uygulanabilir değil" diyerek reddetti.

"RUSYA ALDATILDI"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ayrıca Kremlin'in aldatıldığını hissettiğini söyleyerek Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasına geri dönme olasılığını 'imkansız' olarak niteledi.

Lavrov, "Bu anlaşmadan ayrılmamızın ve anlaşmanın sona ermesinin temel nedeni, bize vaat edilen her şeyin bir aldatmacaya dönüşmesidir" dedi.

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RUS ÇOCUKLAR SAVAŞA HAZIRLANIYOR!

CNN'de yer alan habere göre, Telegram'da paylaşılan görüntülerde üniformalı öğrencilerin Rus askeri birlikleriyle eğitim aldığı görülüyor.

Bu kapsam içerisinde öğrencilerin, siper kazma, el bombası ve ateş etme konularında eğitildikleri düşünülüyor.

CNN iddialarına göre, Rusya genelinde okullarda gençlerden oluşan "gönüllü birlikler" kuruluyor ve çocuklar savaşa hazırlanıyor.

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