Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması

Ermenistan ziyareti sırasında konuşan Sergey Lavrov, “Terörün kökü, Suriye’nin neredeyse her yerinde temizlendi. İdlib’de bir gerginlik noktası kaldı. Bunun da Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşma çerçevesinde ortadan kaldırılması gerekiyor.

Ancak bunun için Türkiye sorumluluklarını yerine getirmeli ve vatansever muhaliflerle; şeklini, ismini değiştiren ancak özü aynı olan El Nusralı teröristleri birbirinden ayırmalı” ifadelerini kullandı.

‘GERGİNLİĞİN SEBEBİ ABD'NİN GAYRİMEŞRU VARLIĞI’

Suriye’de Fırat’ın doğusunda da ikinci bir gerginlik noktası bulunduğunu kaydeden Lavrov, bunun nedeninin büyük ölçüde ABD’nin ‘kesinlikle gayrimeşru’ olan varlığını sürdürmesi olduğunu ifade etti.

Suriye’de terörle mücadelenin Rusya, Türkiye ve İran’ın ortak çabalarıyla devam ettiğini de vurgulayan Lavrov, “Türkiye ve İran’la terör tehdidini ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bunun için yalnızca askeri eylemler değil, uluslararası hukuk ve teröristlerin yasalar çerçevesinde kovuşturulması gibi yöntemler de dahil olmak üzere başka yollar da gerekiyor” dedi.