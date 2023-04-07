Lavrov'la Ankara'da görüşme sonrası açıkladı! Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Suriye ile normalleşme' mesajı: "1-2 toplantıda halledilemez, gerçekçiyiz"

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenliyor.

"SAVAŞ BİR AN ÖNCE SONA ERMELİ"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

" Sergey ile sürekli temas halindeyiz, yoğun gündemimiz var. Görüşmelerimiz kapsamlı ve verimli geçti. Özellikle Ukrayna konusu ağırlıklıydı. Maalesef 1 yılı aşkın süredir devam eden savaş başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere tüm dünyaya zarar verdirmeyi sürdürüyor. Savaşın bir an önce müzakereler ve uluslararası hukuk çerçevesinde sonlandırılması gerektiğini vurguladık.

" Her iki tarafla da görüşerek sorunun çözümü için gayret gösteriyoruz. Bu görüşmeden birkaç gün önce Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile de bir araya geldik, Türkiye'ye davet ettim.

" Sergey ile tahıl koridorunu ele aldık. Diplomasi ve müzakerelerin sonuç verdiğini gösteriyor. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Dünya gıda krizinin azaltılması bakımından da önemli. Rus tahılı ve gübresinin ihracatının önündeki engellerin kaldırılması konusunda da mutabıkız.

"SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ ŞEFFAF OLARAK DEVAM ETMELİ"

" Suriye'yi değerlendirdik. 3-4 Nisan tarihlerinde dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde 4'lü toplantı gerçekleşti Moskova'da. Her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffafça dile getirdi, süreç aynı şekilde şeffaf olarak devam edilmeli. 1-2 toplantıda tüm meselelerin halledilemeyeceğini biliyoruz, gerçekçiyiz.

" Libya konusunu da ele aldık. Ülke demokratik, şeffaf bir şekilde seçime hazırlanmalı. Libya'nın birleştirilmiş bir milli güvenlik gücüne ihtiyacı var.

" Türkiye-Ermenistan normalleşmesi sürecine Rusya'nın da katkısı var. Arzumuz bir an önce Azerbaycan-Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması.

