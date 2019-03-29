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Lavrov’dan Golan Tepeleri açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı için Antalya’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Golan Tepeleri kararına ilişkin açıklama yaptı.Lavrov, ABD’nin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması kararına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı için Antalya’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Golan Tepeleri kararına ilişkin açıklama yaptı.
Lavrov, ABD’nin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıması kararına ilişkin açıklama yaptı. Lavrov yaptığı açıklamada "Bilinçli olarak ’ben her şeyi yaparım’ göstergesidir. Her türlü uluslararası ilişkiler ihlal edilmekte, çiğnenmekte Güvenlik Konseyi’nin Orta Doğu çözüm sürecine ve kararına aykırı bir davranıştır" dedi.

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