Lazer lipoliz nedir? Lazer lipoliz sonrası kaç günde iyileşilir?

“Lazer Lipoliz Plus”, iki farklı dalga boyuyla: hem istenmeyen yağları yok ederek bölgesel incelme hem de dokuya esneklik veren maddeleri uyararak gerilme, toparlanma, sıkılaşma sağlıyor.

Yağ dokusu içine lazer enerjisi uygulayarak yağ hücrelerini parçalayıp yok ederken, dokuya elastikiyetini veren hücreleri uyararak aynı zamanda gerilme, toparlanma ve sıkılaşma sağlayan Lazer Lipoliz Plus cerrahi bir uygulamadır.

Lazer Lipoliz Plus’ta kullanılan birinci dalga boyu olan lazer dalga boyu, yağ hücrelerini hedef alır ve yağ dokusunu eritir.

Tekniğe özgü lazer, yaydığı ısı enerjisiyle yağ dokusu etrafındaki kılcal damarlardan sızan kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kanamayı ve morarmayı önler.

Kolajen ve elastin derinin gerginliğini sağlayan ve vücut tarafından üretilen en önemli maddelerdir. Bu maddeler cilt hücrelerini bir arada tutan bir yapıştırıcı gibi görev yapar.

Cilt altında bulunan kolajen ve elastin miktarının azalması, sarkmaya neden olur. Lazer Lipoliz Plus’ın ikinci dalga boyu, dokunun esnekliğini sağlayan kolajen ve elastin liflerini de uyararak yeni bağ dokusu üretimi sağlar. Doku kalitesini artırır ve uygulanan bölgede sıkılaşma sağlar.