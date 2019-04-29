Lazkiye'den gelen teröristlerin yargılandığı dava

Suriye'nin Lazkiye kentinden gemiyle Muğla'nın Seydikemer ilçesine gelen 11'i tutuklu PKK'lı 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları ve tercümanlar katıldı.

Duruşmada, daha önce susma hakkını kullanan tutuklu sanık Ekrem Altay, mahkemede söz alarak konuşmak istediğini, etkin pişmanlıktan faydalanma talebinin bulunmadığını ve PKK terör örgütü üyesi olduğu suçlamalarını kabul ettiğini söyledi.

Kendisine yöneltilen diğer suçlamaları kabul etmeyen Altay, sahte pasaport kullandığını, Suriye'den mülteci gibi gemiyle kaçıp Türkiye'ye geldiği gemideki diğer Suriye uyrukluları da tanımadığını iddia etti.

Söz verilen diğer tutuklu sanıklar da 2 yıldır cezaevinde kaldıklarını belirterek, tahliyelerini talep etti.

Duruşma savcısı Ali Cenk Düzgün, mütalaasında, Ekrem Altay'ın örgüt içerisinde durumunun önem arz ettiğinden yeni tanıkların da dinlenmesini, tutuklu sanıkların söz konusu suçu işlediklerine dair somut deliller ve tanık ifadeleri bulunduğunu belirterek, tutukluluk hallerinin devamını talep etti.