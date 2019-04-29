Lazkiye'den gelen teröristlerin yargılandığı dava

Suriye'nin Lazkiye kentinden gemiyle Muğla'nın Seydikemer ilçesine gelen 11'i tutuklu PKK'lı 15 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları ve tercümanlar katıldı.
Duruşmada, daha önce susma hakkını kullanan tutuklu sanık Ekrem Altay, mahkemede söz alarak konuşmak istediğini, etkin pişmanlıktan faydalanma talebinin bulunmadığını ve PKK terör örgütü üyesi olduğu suçlamalarını kabul ettiğini söyledi.
Kendisine yöneltilen diğer suçlamaları kabul etmeyen Altay, sahte pasaport kullandığını, Suriye'den mülteci gibi gemiyle kaçıp Türkiye'ye geldiği gemideki diğer Suriye uyrukluları da tanımadığını iddia etti.
Söz verilen diğer tutuklu sanıklar da 2 yıldır cezaevinde kaldıklarını belirterek, tahliyelerini talep etti.
Duruşma savcısı Ali Cenk Düzgün, mütalaasında, Ekrem Altay'ın örgüt içerisinde durumunun önem arz ettiğinden yeni tanıkların da dinlenmesini, tutuklu sanıkların söz konusu suçu işlediklerine dair somut deliller ve tanık ifadeleri bulunduğunu belirterek, tutukluluk hallerinin devamını talep etti.
Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, Van Cezaevi'nden 2 yeni tanığın dinlenmesi, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 Ekim 2017'deki yol kontrolünde 4 terörist ve 3 iş birlikçisi yakalanmış, bir gün sonra da Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Kaçan iki terör örgütü üyesinden biri saklandığı portakal bahçesinde, civardaki vatandaşlarca fark edilmesi üzerine paniğe kapılıp üzerindeki el bombasını patlatınca ölmüştü. Serbest Şenlik ise 17 Ekim'de Dalaman ilçesinde akrabası B.Ş. ile kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.
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