Leke, çil, kararma gibi sorunlar yaşayanlar buraya! Dilan Polat'ın önerilerini sizin için derledik

Havaların yavaş yavaş ısınmaya başlaması ve yaz aylarının gelmesiyle cilt bakım rutinimizde de birtakım değişiklikler olmaya başlıyor. Özellikle güneşin zararlı ışınlarına karşı cildi korumak, leke ve çil sorunu yaşamamak adına son derece önemli. Dilan Polat, hem leke ve çil hem kararma gibi sorunlar yaşayanlar için kendi markası olan Rise and Shine'a ait birbirinden güzel ürünler öneriyor. Biz de Dilan Polat'ın önerdiği bu ürünleri sizin için detaylıca araştırıp bir araya getirdik!

1. Pamuk gibi gözüken bir tene sahip olmak için: Rise and Shine Beyazlatıcı Krem

Cildinizde gözünüze hoş gelmeyen lekelerden şikâyetçi olabilirsiniz. Rise and Shine Beyazlatıcı Krem sayesinde bu şikâyetleriniz son bulacak! Kremin içinde bulunan C vitamini, pirinç yağı gibi içerikler sayesinde pürüzsüz görünüme sahip bir cilde kavuşabilirsiniz. Krem, C vitamini ile cildinizdeki lekeleri gidermeye yardımcı olurken aynı zamanda shea yağı sayesinde cildinizi derinlemesine nemlenir. Aynanın karşısına her geçtiğinizde cildinizin görüntüsü gözlerinizi kamaştırsın istiyorsanız doğru adrestesiniz. Dilan Polat'ın önerisi olan bu kreme bir şans vererek cildinizin hayallerinizdeki gibi görünmesine yardımcı olabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Ürünü kullanan kişiler oldukça memnun görünüyor. Bir kullanıcı "Tereddüt ederek almıştım ama hiç tereddüt etmeye gerek yokmuş iyi ki almışım 10 gündür kullanıyorum, akne lekelerime ve hafif güneş yanığı lekelerimin rengi açtı. Yüzüme bakınca farkı görebiliyorum." yorumunda bulunurken bir başkası ise "İlk kullanımda bile bu kadar etki edeceğini asla düşünmüyordum, göz altı morluklarına bile bir kaç kullanım sonrası etki etmeye başladı. Bundan sonra sürekli stok yapacağım bir ürün oldu, teşekkürler Dilan Polat" ifadelerini kullanıyor.

2. Pirincin beyazlatıcı etkisi: Rise and Shine Doğal Kabak Lifli Prinç Özlü Sabun

Mis gibi rahatlatıcı bir duştan daha iyi bir şey olabilir mi? Size bu keyfi verebilecek ve kendinizi çok daha iyi hissettirecek bir ürün bulunuyor. Dilan Polat'ın önerisi olan sabun ile pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Pirincin cilt tonunu beyazlatıcı etkisi ve doğal kabağın birleşimiyle cildinizin hayal ettiğiniz gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Doğal sabununun cildinizde yaratacağı etki, doğal kabak lifi ile birleşerek teninizde son derece başarılı bir etki yaratıyor. Üstelik bu ürün sayesinde banyo yaparken ekstra bir life de ihtiyaç duymuyorsunuz. Her yönden avantajlı olan Rise and shine Doğal Kabak Lifli Pirinç Özlü Sabun, mutlaka denemeniz gereken ürünler arasında yer alıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Ürün hakkında pek çok olumlu yorum bulunuyor. Örneğin bir kullanıcı "Gerçekten kokusu ve tenimde bıraktığı yumuşaklık çok güzel. Yeni kullanmaya başlamama rağmen cildimin rengini açtı, artık stok yapacağım." derken bir başkası "Sabunu uygulayıp üstüne madaresie sürüyorum. Eskiye göre yüzümdeki çiller azaldı, cilt tonum eşitlendi." ifadelerinde bulunuyor.

3. Kararmış koltuk altlarına son: Rise and Shine Antiperspirant Whitening Roll-on

Pek çok kişi terleme, kötü koku ve koltukaltı karamalarından şikayetçi olabilir. Rise and Shine Antiperspirant Whitening Roll-on sayesinde bu gibi sorunlarınıza çözüm bulabileceksiniz. İçerisindeki özel ter önleyici sayesinde terlemenizi düzenlemeye, vücudunuzun nemliliğini azaltmaya ve kötü kokularla savaşmaya yardımcı olur. Dilan Polat'ın önerisi olan bu ürünün içeriğindeki C vitamini, cildinizi besler ve ona ihtiyacı olan bakımı sunar.

Kullanıcılar ne diyor?

Roll-on'u tercih eden kullanıcılardan biri "Daha yeni aldım. Bir kere kullanmama rağmen çok güzel kokusu var, gerçekten sıfır terleme. Çok iyi bir ürün, sevdim bayağı" ifadelerini kullanıyor. Ürün değerlendirmesi son derece yüksek olan roll-on için bir başka kullanıcı ise "Dilan Polat'ın tartışmasız en en en başarılı bulduğum ürünü! Hepsi başarılı gerçi..." yorumunda bulunuyor.

4. Cilt dostu bir öneri: Rise and Shine Doğal Kabak Lifli Aloe Vera Sabunu

Aloe veranın cildi besleyen ve iyileştiren özelliğini herhalde bilmeyen yoktur. Doğal ürünler kullanmaktan hoşlanıyorsanız Rise and Shine Doğal Kabak Lifli Aloe Vera Sabunu'nu gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Dilan Polat tarafından da önerilen bu ürün, cildinize bakım sağlar ve cilt kusurlarıyla mücadele etmenize yardımcı olur. tamamen doğal olan içeriği aynı zamanda pratik bir kullanım sağlar. Kabak lifli sabunu başka hiçbir life ihtiyaç duymadan keyifle kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Üründen memnun kalan bir kullanıcı "Bir aydır kullanıyorum çok memnun kaldım. İlk kullanımda cildi yumuşacık yapıyor ve mis gibi kokusu gün boyu devam ediyor. Ben sabah akşam düzenli olarak çok kullanamadım, gün aşırı kullandım. Sivilce izlerim vardı çok iyi geldi." sözleriyle memnuniyetini ifade ediyor. Bir başkası ise "Sürekli stok yaptığım bir ürün, cildi bebek gibi yapıyor. Sivilcelerimde de azalma oldu." ifadelerini kullanıyor.

5. Cilt bakımında yepyeni bir dokunuş: Maderise Cilt Bakım Kremi

Leke, çil, kararma gibi sorunlar için pek çok farklı ürün bulunuyor. Dilan Polat'ın ürünleri arasında keşfedenlerin beğenerek kullandığı bir cilt bakım kremi de var. Cilt eşitsizliğinizin düzenlenmesini, leke yoğunluğunuzun azalmasını ve cildinizdeki kızarıklıkların yatışmasını istiyorsanız Maderise Cilt Bakım Kremi'ni kullanabilirsiniz. 40 ml olarak satılan krem, cildinizin nemlenmesine yardımcı olur. Cildiniz tarafından hızlı bir şekilde emilerek gün boyunca teninizin bakımına katkıda bulunan kremle yumuşacık bir cilde merhaba deyin!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcıların en çok beğendiği ürünlerden olan Maderise için bir kullanıcı "Daha iki günde sanki yüzümdeki lekelere fayda etti. Düzenli kullanımda daha çok etki edeceğini düşünüyorum, stok yapmaya devam" ifadesini kullanıyor. Başka bir kullanıcı ise ürün için şu sözleri söylüyor: "Cildimi yumuşacık yapıyor. Cildimin renk tonunu ayarlıyor, kızarıklıklar gidiyor. İndirimden faydalanarak stok yaptım."

