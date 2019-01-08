Lekeler kadınların kaderi mi?

GÜNEŞ VE HORMONAL İLAÇLARA DİKKAT
Kışa doğru gelindikçe lekelerle savaşmak ve onları azaltmak mümkün olur. Hormonal aktivitenin zirve yaptığı hamilelik gibi dönemler başta olmak üzere bayanların hayatlarında selülit gibi kaderlerine yazılmış ikinci büyük problemde cilt lekeleridir. Güneş başta olmak üzere hormonal ilaçlar, hamilelikte en belli başlı leke kaynağıdır.
Güneşten yani UV’den kaçınmak bir yere kadar lekeyi önlese de hormonal değişikliklerin yaşandığı ve mecburen hormonal ilaçların kullandığı dönemler maalesef lekeye en büyük davetiye çıkarıldığı zamanlardır.
Tedavisi oldukça güç olan bu pigmentasyon dediğimiz lekeleri oluşturan cildimizdeki melanosit adını verdiğimiz hücrelerin sayı ve yoğunluklarının artmasıdır.
ENZİMATİK PEELİNG NEDİR?
Bugüne kadar kullandığımız çeşitli leke açıcı kremler, kimyasal peelingler ve lazer-IPL tedavileri çok sınırlı sonuç vermekte, çok kısa sürede lekelerin geri gelmesiyle sonuçlanmaktaydı.
Son 2-3 yıldır ise yeni bir uygulama ile leke sorunu 1 ay gibi kısa sürede halledilebiliyor, hem de çok fazla işten güçten alıkoymadan. Oldukça başarılı sonuçları olan enzimatik peeling adını verdiğimiz bu uygulama deride bulunan melanin miktarını azaltarak pigmentasyonu (leke oluşumunu) baskılayan etkin bir yöntemdir ve etkisini ciltte leke oluşumunu tetikleyen mekanizmayı baskılayarak yapar.
ESMER CİLTLERDE SONUÇ ALMAK ZORLAŞIYOR
Cilt esmer ve leke de eski ise sonuç almak iyice zorlaşmaktadır. Enzimatik peeling sistemleri ile daha önce klasik yöntemlerle tedavi edilememiş kronik lekeler bile başarıyla yok edilebilmektedir. Enzimatik peelingler klinik ve ev uygulamaları şeklinde iyi bir doktor-hasta işbirliğini gerektirmektedir.
Esmer ciltler de dahil her cilt tipine uygulanması, kısa sürede çok iyi sonuç vermesi, yan etki ve ağrılı olmaması ve her mevsim uygulanabilmesi gibi avantajlara sahiptir. Klasik tedavilerle kıyaslandığında sonuçları ile ilk sırada tercih edilebilecek bir peeling sistemidir.
CİLDE PARLAKLIK KATAR
Yaklaşık bir ay gibi bir sürede lekenin tamamına yakının temizlenmesi, ciltte belirgin bir canlanma, ışıltı, kırışıklık ve gözeneklerde azalma da oluşmaktadır.
Takip eden süreç içerisinde lekenin baskılanması ve yeniden ortaya çıkışının önlenmesi için devam kreminin ve güneş koruyucunun programlı bir şekilde kullanılması önemlidir.
UYGULAMA ALANLARI NELER?
Uygulama alanları arasında ise yüz, boyun, dekolte, karın bölgesi, bacaklar ve eller bulunuyor. Cildin yaşlı görünümü ve yaşlılık lekeleri ,yüzdeki aşırı pigmentasyondan kaynaklanan lekeler, derideki koyu lekeler (spotlar), melasma, chloasma, akne izleri de bu peeling ile tedavi edilebilir.
Leke Tedavisi tek seansla ciltteki lekeleri tamamen gideren bir uygulamadır. Doktor gözetiminde yapılan cilt analizi sonrası hangi leke tedavisinin yapılacağına karar verilir.
TEDAVİ YÖNTEMİ VE SÜRESİ
Her kit, tek hasta uygulaması içindir. Kit içinde yer alan arındırıcı solüsyonla cilt derinlemesine temizlendikten sonra yüze krem bazındaki maske uygulanır. Krem bazındaki maske cilt üzerinde 8-12 saat arasında kalır.
Maske sonrası kişiye devam kremi ve kızarıklık önleyici nemlendirici kremler verilir. Gündüzleri de bu işlemler yanı sıra güneşten de korunarak uygulama devam eder. 15 günde yaklaşık lekenin yarısı çıkmış ve canlı bir cilt görünümü ortaya çıkar.
Gerekirse ikinci bir uygulama daha yapılarak bir aya kadar %80-90 lekenin çıktığı görülür. Devam kremi uygulanarak lekenin geri gelmesi önlenir.
Uzm. Dr. Deniz Koral
Dermatolog
www.koralklinik.com
Facebook: @koralklinik
Instagram: @koralklinik
Okuyucu Yorumları 0 yorum