Lekeler kadınların kaderi mi?

GÜNEŞ VE HORMONAL İLAÇLARA DİKKAT

Kışa doğru gelindikçe lekelerle savaşmak ve onları azaltmak mümkün olur. Hormonal aktivitenin zirve yaptığı hamilelik gibi dönemler başta olmak üzere bayanların hayatlarında selülit gibi kaderlerine yazılmış ikinci büyük problemde cilt lekeleridir. Güneş başta olmak üzere hormonal ilaçlar, hamilelikte en belli başlı leke kaynağıdır.

Güneşten yani UV’den kaçınmak bir yere kadar lekeyi önlese de hormonal değişikliklerin yaşandığı ve mecburen hormonal ilaçların kullandığı dönemler maalesef lekeye en büyük davetiye çıkarıldığı zamanlardır.

Tedavisi oldukça güç olan bu pigmentasyon dediğimiz lekeleri oluşturan cildimizdeki melanosit adını verdiğimiz hücrelerin sayı ve yoğunluklarının artmasıdır.

ENZİMATİK PEELİNG NEDİR?

Bugüne kadar kullandığımız çeşitli leke açıcı kremler, kimyasal peelingler ve lazer-IPL tedavileri çok sınırlı sonuç vermekte, çok kısa sürede lekelerin geri gelmesiyle sonuçlanmaktaydı.

Son 2-3 yıldır ise yeni bir uygulama ile leke sorunu 1 ay gibi kısa sürede halledilebiliyor, hem de çok fazla işten güçten alıkoymadan. Oldukça başarılı sonuçları olan enzimatik peeling adını verdiğimiz bu uygulama deride bulunan melanin miktarını azaltarak pigmentasyonu (leke oluşumunu) baskılayan etkin bir yöntemdir ve etkisini ciltte leke oluşumunu tetikleyen mekanizmayı baskılayarak yapar.