Lenfoma belirtileri griple karıştırılıyor! Lenf bezi büyümesi nedenleri

Lenfoma birçok hastalığı taklit edebilen sinsi bir hastalık. Konuyla ilgili bilgi veren Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu, lenfomanın karaciğer ve dalak büyümesinin yanı sıra, halk arasında beze olarak adlandırılan lenf nodüllerinin, vücudun herhangi bir bölgesinde nedensiz büyümesi ile de ortaya çıkabildiğini söylüyor. Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu, 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü kapsamında yaptığı açıklamada, çocuklarda her lenf bezi büyümesinde kaygılanmanın gereksiz olduğunu ancak lenf bezi büyümesinin lenfomanın (lenf kanseri) habercisi de olabildiği için çok dikkatli olunması gerektiğini belirterek, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Çocukluk çağında en sık karşılaşılan kanser türleri arasında yer alan lenfoma (lenf kanseri), yorgunluk, halsizlik, ateş ve iştahsızlık gibi belirtiler nedeniyle grip başta olmak üzere birçok hastalığı taklit edebildiğinden sinsice ilerleyerek zaman kaybedilmesine neden olabiliyor. Çocuklarda özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında ve sonrasında en sık boyunda, kasıkta, koltuk altı ve köprücük kemiğinde görülen lenf bezi büyümelerinin çoğunlukla gribal enfeksiyonlardan kaynaklanmakla birlikte, lenfomanın da önemli bir bulgusu olduğunu belirten Acıbadem Maslak Hastanesi Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu, bu nedenle anne-babaların çok dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor. Hastalığın tedavisinde erken tanının hayat kurtarıcı olduğunu belirten Prof. Dr. Funda Çorapcıoğlu “Lenf nodları her sağlıklı insanda bulunan, özellikle küçük çocuklarda fark edilir hale gelebilen normal yapılardır. Çocuklarda her lenf bezi büyümesinde kaygılanmanız gereksiz. Ancak büyümüş bir lenf nodu, lenfomanın da habercisi olabildiğinden; çocuğun tanısal yaklaşımında gereksiz tetkik isteyerek zaman kaybına yol açmamak için ayrıntılı öykü ve fizik muayene eşliğinde her vaka ayrı değerlendirilmeli ve buna göre testlerin istenilmesi gerekmektedir. Kan testlerinin yanı sıra hastalığın tanısı için iki yönlü akciğer grafisi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme tetkikleri ve biyopsi başlıca yararlanılan yöntemlerdir” diyor.