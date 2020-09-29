HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Lenovo ThinkPad X1 Fold: Dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı ön siparişe çıktı!

Lenovo ThinkPad X1 Fold: Dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı ön siparişe çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2020 15:13 | Son Güncelleme

Lenovo, dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı Lenovo ThinkPad X1 Fold'u satışa hazır hale getirdi. Tasarımıyla Galaxy Fold ve Huawei Mate Xs'e benzeyen Lenovo ThinkPad X1 Fold için ön satışlar başlamış durumda. Peki ThinkPad X1 Fold fiyatı ne kadar?

Lenovo ThinkPad X1 Fold: Dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı ön siparişe çıktı!

Lenovo koronavirüsün yeni yeni etkilerinin hissedildiği ocak ayında düzenlenen CES 2020'de çok ilginç bir ürünle ortaya çıkmıştı. Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, Motorola Razr ve Huawei Mate Xs gibi katlanabilir akıllı telefonların birer birer piyasaya çıktığı günlerde Lenovo da dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı Lenovo ThinkPad X1 Fold'u duyurmuştu. Oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip olan Lenovo ThinkPad X1 Fold, araya giren koronavirüs pandemisi sonrası (belki de pandeminin etkisiyle) sessizliğe büründü. Dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı, aradan geçen onca vaktin ardından ön sipariş sürpriziyle karşımıza çıktı.

Lenovo ThinkPad X1 Fold fiyatı

LENOVO THİNKPAD X1 FOLD ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Lenovo ThinkPad X1 Fold, Lenovo tarafından ön siparişe açıldı. Fakat katlanabilir dizüstü bilgisayarın fiyatı tıpkı katlanabilir telefonlar gibi biraz yüksek. 13,3 inç büyüklüğünde OLED bir ekrana sahip olan ThinkPad X1 Fold, 11. Nesil Intel Core i5 işlemciden, 8 GB LPDDR4X RAM'den ve 1 TB'a kadar artırılabilen SSD'den gücünü alıyor. Bunun yanı sıra tasarımıyla farklı olan bilgisayar, 5G, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 gibi desteklere de sahip. Ekranın dokunmatik olması sayesinde bilgisayarı hem Windows 10 işletim sistemli bir tablet gibi hem de Mini Klavye aparatı sayesinde dizüstü bilgisayar gibi kullanmak mümkün.

Lenovo ThinkPad X1 Fold özellikleri

İŞTE DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI LENOVO THİNKPAD X1 FOLD'UN FİYATI

Levono ThinkPad X1 Fold fiyatı Lenovo resmi internet sitesinde açıklandı. Buna göre ThinkPad X1 Fold 2.499 dolardan başlayan fiyatlarla ön sipariş verilebiliyor. Dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarının en üst modelinin fiyatı ise 3.099 dolar olarak listeleniyor. Gördüğünüz üzere tıpkı katlanabilir akıllı telefonlar gibi ThinkPad X1 Fold da normal dizüstü bilgisayarlardan daha yüksek bir fiyatla satışa çıkıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Xiaomi merak edilen yeni üyesini tanıttı!Xiaomi merak edilen yeni üyesini tanıttı!
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi! KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS sınav sonucu tarihi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 'savaş' sürüyor
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 'savaş' sürüyor
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
2020 Mercedes S Serisi incelemesi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!
iPhone 12 Pro Max performans rekoru kıracak!
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Instagram çöktü mü? İşte detaylar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
WASP-189b: Gök bilimciler yüzey sıcaklığı 3 bin 200 derece olan gezegen buldu
Gök bilimciler adeta cehennemi yaşayan gezegen buldu!
Xiaomi Mi Watch Revolve akıllı saat tanıtıldı! İşte Mi Watch Revolve'un özellikleri, fiyatı
Xiaomi merak edilen yeni üyesini tanıttı!
İddialı rapor: Samsung satışları arttırdı
İddialı rapor: Samsung satışları arttırdı
iPhone 12 Pro Max özellikleri ile sınırları zorlayabilir
iPhone 12 Pro Max özellikleri ile sınırları zorlayabilir
Fiyat performans odaklı OPPO Reno 4 Lite tanıtıldı
Fiyat performans odaklı OPPO Reno 4 Lite tanıtıldı
Windows XP kaynak kodları torrent sitelerine düştü
Windows XP kullanıcıları için büyük tehlike!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.