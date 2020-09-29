Lenovo ThinkPad X1 Fold: Dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı ön siparişe çıktı!

Lenovo koronavirüsün yeni yeni etkilerinin hissedildiği ocak ayında düzenlenen CES 2020'de çok ilginç bir ürünle ortaya çıkmıştı. Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, Motorola Razr ve Huawei Mate Xs gibi katlanabilir akıllı telefonların birer birer piyasaya çıktığı günlerde Lenovo da dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı Lenovo ThinkPad X1 Fold'u duyurmuştu. Oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip olan Lenovo ThinkPad X1 Fold, araya giren koronavirüs pandemisi sonrası (belki de pandeminin etkisiyle) sessizliğe büründü. Dünyanın ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı, aradan geçen onca vaktin ardından ön sipariş sürpriziyle karşımıza çıktı.

LENOVO THİNKPAD X1 FOLD ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Lenovo ThinkPad X1 Fold, Lenovo tarafından ön siparişe açıldı. Fakat katlanabilir dizüstü bilgisayarın fiyatı tıpkı katlanabilir telefonlar gibi biraz yüksek. 13,3 inç büyüklüğünde OLED bir ekrana sahip olan ThinkPad X1 Fold, 11. Nesil Intel Core i5 işlemciden, 8 GB LPDDR4X RAM'den ve 1 TB'a kadar artırılabilen SSD'den gücünü alıyor. Bunun yanı sıra tasarımıyla farklı olan bilgisayar, 5G, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 gibi desteklere de sahip. Ekranın dokunmatik olması sayesinde bilgisayarı hem Windows 10 işletim sistemli bir tablet gibi hem de Mini Klavye aparatı sayesinde dizüstü bilgisayar gibi kullanmak mümkün.