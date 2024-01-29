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Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi? Lens solüsyonu günlük değiştirilmezse ne olur?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
23.01.2024 18:51 | Son Güncelleme:
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Göz problemleri arasında en sık karşılaşılan sorunlar yakın veya uzağı görememe durumudur. Uzağı görememe sorunu miyop olarak isimlendirilirken, yakını görememe sorunu ise hipermetrop olarak bilinir. Gözlerdeki bu sorunun çözümünde gözlük kullanılabileceği gibi rahatlık açısından çoğunlukla kontakt lens de tercih edilir. Ancak bu lensleri kullanırken bakımının da ihmal edilmemesi önemlidir. Peki, lens bakımında kullanılan lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi?

Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi? Lens solüsyonu günlük değiştirilmezse ne olur?

İçindekiler

  • Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi?
  • Lens solüsyonu günlük değiştirilmezse ne olur?
  • Lens solüsyonu ne kadar kullanılmalı?
  • Lens solüsyonun içinde kaç gün kalabilir?

Görme duyumuz olan gözlerdeki en ufak bir sorun beraberinde daha ciddi sağlık sorunlarını getirebilmektedir. Bu yüzden göz sağlığına itina etmek oldukça önemli bir konudur. Pek çok kişi sıklıkla gözlerde görülen kusurları gidermede lens kullanımını tercih etmektedir. Lens kullanımı her ne kadar kolay gibi gözükse de bakımını aksatmamak gerekir. Ayrıca gözlerde yaşanan herhangi bir sorun anında alanında uzman olan bir göz doktoruna danışılması sağlık açısından büyük önem taşır.

Lens solüsyonu her gün değiştirilmeli mi?

Gözlerde meydana gelen hasarlar veya kusurlar neticesinde bazı kişiler gözlük kullanırken bazıları ise lens kullanımını tercih eder. Göz sağlığı son derece önemli bir konu olduğundan gözlük ya da lens kullanımı tavsiyelerinin göz doktoru tarafından verilmesi bu noktada önemlidir. Günümüzde gözlük yerine yaygın olarak kontakt lens kullanımı daha fazladır. Bunun temel nedenlerinden biri lenslerin daha rahat bir kullanım sunmasıdır.

Lens kullanımında lenslerin bakımının düzenli bir şekilde yapılması gerekir. Bu noktada lensler için özel olarak imal edilen lens solüsyonları kullanılır. Lens kullanan kişiler lenslerini her gün takıyorsa, solüsyonu da her gün düzenli olarak değiştirmelidir.

Lens solüsyonu günlük değiştirilmezse ne olur?

Bazı kişiler günlük olarak lens kullanırken bazıları ise arada bir lens kullanıyor olabilir. Lens solüsyonu değişimi lenslerin kullanım sıklığına göre farklılık gösterebilmektedir. Bu bağlamda lens uzun süre solüsyonda kalırsa ne olur konusu karşımıza çıkabilir. Günlük olarak takılan lenslerin akşamdan solüsyon içerisine bırakılması ve sabah alınırken o solüsyonun dökülmesi önemlidir.

Eğer lensler çok uzun süre solüsyonun içerisinde tutulursa, o suyun yararlı etkileri zararlı etkilere dönüşebilir ve kutu içerisinde mikroplar meydana gelebilir.

Lens kullanan veya ilk kez kullanacaklar için lens solüsyonu kaç günde değiştirilir sorusunun yanıtı bu noktada önem kazanır. Lenslerin bakım rutini, kullanım sıklığına göre değişir. Her gün düzenli olarak kullanılan lensler için solüsyonun her gün değiştirilmesi önerilirken, arada bir kullanılan lensler için bu süre daha uzun olabilir.

Lens solüsyonu ne kadar kullanılmalı?

Günümüzde kullanım amacına yönelik birbirinden farklı lens seçeneği vardır. Aynı şekilde kullanılan lenslere göre de farklı lens solüsyonları üretilmektedir. Bazı solüsyonlar bazı lensler için uygun temizleyici ürün olmayabilir. Bu yüzden solüsyon seçiminde de göz doktoruna danışmak önemlidir.

Bu solüsyonlar belli bir süre geçtikten sonra dezenfekte etkisini kaybedebilir. Bu yüzden çoğunlukla 3 ayda bir solüsyonun da yenilenmesi tavsiye edilir. Ayrıca lens için kullanılan temizleme sularının maksimum dayanma süresi de ortalama 3 ay olarak kabul edilmektedir.

Lens solüsyonun içinde kaç gün kalabilir?

Lens kullanan kişilerin düzenli olarak lenslerini temizlemesi ve bakımını yapması göz sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu noktada lens solüsyonda ne kadar kalır konusuna da değinmek gerekebilir. Lensler gözlerle doğrudan temas ettiğinden düzenli olarak bakımının yapılması önemlidir.

Lensler solüsyon içerisinde bırakıldığında maksimum 7 gün kalabilir. Ayrıca lensler bir süre kullanılmayacaksa hava ile temasını kesmek için kapaklarının çok sıkı bir şekilde kapatılmasına da dikkat edilmelidir.

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